 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 156,07
-0,55%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Stellantis en marche arrière après ses résultats trimestriels
information fournie par Zonebourse 30/10/2025 à 09:55

Stellantis a enregistré un chiffre d'affaires net de 37,2 milliards d'euros au troisième trimestre 2025, en progression de 13% sur un an, tiré par la reprise des volumes en Amérique du Nord, la bonne tenue de l'Europe élargie et du Moyen-Orient & Afrique malgré un repli en Amérique du Sud. Les ventes mondiales ont augmenté de 4 % en glissement annuel.

Les facturations consolidée sont totalisé 1,3 million d'unités, marquant une augmentation de 13% d'une année sur l'autre (en hausse de 152 000 unités).

Le groupe souligne toutefois une amélioration attendue de ces indicateurs sur le second semestre 2025 : il réitère sa guidance, anticipant une progression du chiffre d'affaires net, de la marge AOI (Adjusted Operating Income) en 'basse fourchette à un chiffre', et des free cash-flows industriels, malgré des charges exceptionnelles à venir liées à des ajustements stratégiques et à la révision des estimations de garanties.

'Nous avons constaté des progrès séquentiels et une solide performance en glissement annuel au troisième trimestre, marquée par le retour de la croissance du chiffre d'affaires. C'est encourageant et nous continuons à construire sur ces gains', indique le CEO, Antonio Filosa.

Parmi les faits marquants, Stellantis a annoncé un plan d'investissement de 13 milliards de dollars aux États-Unis sur quatre ans, prévoyant notamment le lancement de cinq nouveaux modèles et la création de 5 000 emplois.

Adrien Brasey, chargé du dossier chez AlphaValue s'attend à 'une réaction de marché modérée, voire négative', 'compte tenu du fort rebond de 21% du cours de l'action sur le dernier mois'. Il ajoute qu'une révision des estimations de garanties devrait entraîner des charges exceptionnelles et que ces ajustements devraient peser sur les résultats de l'exercice 2025.

Le titre cède 4% à Milan après cette publication.


Valeurs associées

STELLANTIS
9,233 EUR MIL -4,88%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

1 commentaire

  • 10:11

    Cet ADRIEN nous fait du mal ! Supputation, estimation, bref encore un médium à la noix...

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 30.10.2025 11:12 

    Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,37% pour le Dow Jones .DJI , de 0,2% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,22% pour le Nasdaq. * MICROSOFT MSFT.O

  • google (Crédit: Pawel Czerwinski / Unsplash)
    Alphabet devrait être récompensé pour une publication trimestrielle de qualité
    information fournie par AOF 30.10.2025 11:11 

    (AOF) - Alphabet , société-mère de Google, est attendue en forte hausse à la faveur de résultats meilleurs que prévu. Au troisième trimestre, le géant de l'Internet et du cloud a enregistré un bénéfice net en progression de 33%, à 34,979 milliards de dollars, soit ... Lire la suite

  • Donald Trump et Xi Jinping à Busan, en Corée du Sud, le 30 octobre 2025. ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )
    Fentanyl, terres rares, soja, Ukraine... : sur quels sujets se sont entendus Donald Trump et Xi Jinping ?
    information fournie par Boursorama avec Media Services 30.10.2025 11:08 

    Les deux hommes doivent se revoir en avril en Chine, puis à l'occasion d'une visite du dirigeant chinois aux États-Unis. Un "grand succès" pour Donald Trump. Des résultats "à finaliser dès que possible" pour Xi Jinping. Les États-Unis et la Chine se sont mis d'accord ... Lire la suite

  • La cabane de Laileah Cuetara installée dans le cimetière Nord de Manille, le 21 octobre 2025 ( AFP / Jam STA ROSA )
    Aux Philippines, un cimetière où tentent de survivre les vivants démunis
    information fournie par AFP 30.10.2025 11:07 

    Au détour d'une pierre tombale apparaît la bicoque en bois de Laileah Cuetara. Comme beaucoup de Manillais démunis, sa famille n'a d'autre choix que de vivre chez les morts. Quelque 6.000 personnes peuplent les 54 hectares du cimetière Nord de la capitale philippine, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank