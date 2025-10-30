Stellantis en marche arrière après ses résultats trimestriels
Les facturations consolidée sont totalisé 1,3 million d'unités, marquant une augmentation de 13% d'une année sur l'autre (en hausse de 152 000 unités).
Le groupe souligne toutefois une amélioration attendue de ces indicateurs sur le second semestre 2025 : il réitère sa guidance, anticipant une progression du chiffre d'affaires net, de la marge AOI (Adjusted Operating Income) en 'basse fourchette à un chiffre', et des free cash-flows industriels, malgré des charges exceptionnelles à venir liées à des ajustements stratégiques et à la révision des estimations de garanties.
'Nous avons constaté des progrès séquentiels et une solide performance en glissement annuel au troisième trimestre, marquée par le retour de la croissance du chiffre d'affaires. C'est encourageant et nous continuons à construire sur ces gains', indique le CEO, Antonio Filosa.
Parmi les faits marquants, Stellantis a annoncé un plan d'investissement de 13 milliards de dollars aux États-Unis sur quatre ans, prévoyant notamment le lancement de cinq nouveaux modèles et la création de 5 000 emplois.
Adrien Brasey, chargé du dossier chez AlphaValue s'attend à 'une réaction de marché modérée, voire négative', 'compte tenu du fort rebond de 21% du cours de l'action sur le dernier mois'. Il ajoute qu'une révision des estimations de garanties devrait entraîner des charges exceptionnelles et que ces ajustements devraient peser sur les résultats de l'exercice 2025.
Le titre cède 4% à Milan après cette publication.
