Spiritueux: Rémy Cointreau abaisse ses objectifs annuels du fait d'un marché plus difficile en Chine

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARIO TAMA )

Le groupe de spiritueux Rémy Cointreau a annoncé jeudi revoir à la baisse ses objectifs annuels, en raison d'une détérioration des conditions de marché en Chine et d'un rebond des ventes moins fort qu'attendu aux Etats-Unis.

Peu après l'ouverture de la Bourse de Paris, vers 09H15, l'action de Rémy Cointreau baissait de 7,50%, à 43,42 euros.

Sur l'ensemble du premier semestre, courant d'avril à septembre, ses ventes ont reculé de 8,3% à 490 millions d'euros.

Sur le seul deuxième trimestre, elles ont chuté de 15,1%, "dans un contexte économique toujours complexe", affectées en outre par la force de l'euro et un effet de change défavorable avec le dollar et le renminbi.

Rémy Cointreau anticipe désormais, pour son exercice annuel 2025-26 décalé, une croissance organique (à changes et périmètre constants) de son chiffre d'affaires stable ou de quelques points, et un recul organique de son résultat opérationnel courant plus marqué que dans ses prévisions précédentes.

Mais il entend "favoriser la reprise en maintenant des investissements soutenus" en Chine et aux Etats-Unis, ajoute-t-il.

Le cognac en particulier, qui représente plus de 60% de l'activité du groupe, a vu ses ventes se contracter au second trimestre dans la région Asie, en Chine notamment sur le segment haut de gamme.

S'y ajoutent des perturbations résiduelles sur le marché des duty free chinois, fermé aux eaux-de-vie de vin européennes pendant des mois du fait d'un conflit commercial sino-européen.

Les ventes de cognac sont aussi en net repli en Europe, Afrique et Moyen-Orient, Rémy Cointreau évoquant "la prudence des consommateurs dans un contexte économique perturbé".

Elles progressent aux Etats-Unis, où, en revanche, la division "Liqueurs" recule au second trimestre.

Sur ce marché, la maison-mère du cognac Rémy Martin et de la liqueur Cointreau doit faire désormais avec des droits de douane, comme l'ensemble des spiritueux européens.

Ces taxes, fixées à 15% par l'administration Trump et en place depuis août, devraient avoir un impact net de 20 millions d'euros sur son résultat, estime le groupe.

Dans ce contexte bousculé, l'entreprise avait revu ses perspectives annuelles à la hausse en juillet, après un accord trouvé sur les prix en Chine et permettant de solder ce conflit commercial. Mais il affichait aussi sa prudence devant un environnement général affectant globalement tout le secteur des spiritueux.