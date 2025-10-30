 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 160,51
-0,49%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Spiritueux: Rémy Cointreau abaisse ses objectifs annuels du fait d'un marché plus difficile en Chine
information fournie par Boursorama avec AFP 30/10/2025 à 09:41

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARIO TAMA )

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARIO TAMA )

Le groupe de spiritueux Rémy Cointreau a annoncé jeudi revoir à la baisse ses objectifs annuels, en raison d'une détérioration des conditions de marché en Chine et d'un rebond des ventes moins fort qu'attendu aux Etats-Unis.

Peu après l'ouverture de la Bourse de Paris, vers 09H15, l'action de Rémy Cointreau baissait de 7,50%, à 43,42 euros.

Sur l'ensemble du premier semestre, courant d'avril à septembre, ses ventes ont reculé de 8,3% à 490 millions d'euros.

Sur le seul deuxième trimestre, elles ont chuté de 15,1%, "dans un contexte économique toujours complexe", affectées en outre par la force de l'euro et un effet de change défavorable avec le dollar et le renminbi.

Rémy Cointreau anticipe désormais, pour son exercice annuel 2025-26 décalé, une croissance organique (à changes et périmètre constants) de son chiffre d'affaires stable ou de quelques points, et un recul organique de son résultat opérationnel courant plus marqué que dans ses prévisions précédentes.

Mais il entend "favoriser la reprise en maintenant des investissements soutenus" en Chine et aux Etats-Unis, ajoute-t-il.

Le cognac en particulier, qui représente plus de 60% de l'activité du groupe, a vu ses ventes se contracter au second trimestre dans la région Asie, en Chine notamment sur le segment haut de gamme.

S'y ajoutent des perturbations résiduelles sur le marché des duty free chinois, fermé aux eaux-de-vie de vin européennes pendant des mois du fait d'un conflit commercial sino-européen.

Les ventes de cognac sont aussi en net repli en Europe, Afrique et Moyen-Orient, Rémy Cointreau évoquant "la prudence des consommateurs dans un contexte économique perturbé".

Elles progressent aux Etats-Unis, où, en revanche, la division "Liqueurs" recule au second trimestre.

Sur ce marché, la maison-mère du cognac Rémy Martin et de la liqueur Cointreau doit faire désormais avec des droits de douane, comme l'ensemble des spiritueux européens.

Ces taxes, fixées à 15% par l'administration Trump et en place depuis août, devraient avoir un impact net de 20 millions d'euros sur son résultat, estime le groupe.

Dans ce contexte bousculé, l'entreprise avait revu ses perspectives annuelles à la hausse en juillet, après un accord trouvé sur les prix en Chine et permettant de solder ce conflit commercial. Mais il affichait aussi sa prudence devant un environnement général affectant globalement tout le secteur des spiritueux.

Valeurs associées

REMY COINTREAU
43,4600 EUR Euronext Paris -7,41%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 30.10.2025 11:12 

    Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,37% pour le Dow Jones .DJI , de 0,2% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,22% pour le Nasdaq. * MICROSOFT MSFT.O

  • google (Crédit: Pawel Czerwinski / Unsplash)
    Alphabet devrait être récompensé pour une publication trimestrielle de qualité
    information fournie par AOF 30.10.2025 11:11 

    (AOF) - Alphabet , société-mère de Google, est attendue en forte hausse à la faveur de résultats meilleurs que prévu. Au troisième trimestre, le géant de l'Internet et du cloud a enregistré un bénéfice net en progression de 33%, à 34,979 milliards de dollars, soit ... Lire la suite

  • Des policiers se tiennent près du monte-charge utilisé par des cambrioleurs pour pénétrer dans le musée du Louvre, le 19 octobre 2025 à Paris ( AFP / Dimitar DILKOFF )
    Nouveau coup de filet des enquêteurs lié au cambriolage du Louvre
    information fournie par AFP 30.10.2025 11:09 

    La procureure de Paris Laure Beccuau a annoncé jeudi cinq nouvelles interpellations liées au casse du Louvre, dont un principal suspect, mais les bijoux volés, estimés à 88 millions d'euros, restent introuvables. Ces nouvelles interpellations s'ajoutent à celles ... Lire la suite

  • L'Institut national de la statistique (Insee) dévoile jeudi le niveau de croissance atteint au troisième trimestre par l'économie française, relativement résiliente malgré la forte incertitude politique et la hausse des droits de douane américains ( AFP / Aurore MESENGE )
    France: la croissance durant l'été surprend positivement malgré l'instabilité politique
    information fournie par AFP 30.10.2025 10:53 

    La croissance économique française a surpris en accélérant à 0,5% au troisième trimestre par rapport aux trois mois précédents, meilleure qu'anticipé grâce à des exportations dynamiques, malgré l'incertitude politique en France et les tensions commerciales avec ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank