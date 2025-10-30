Repsol: forte baisse du bénéfice sur neuf mois, à 1,18 milliard d'euros

( AFP / PHILIPPE DESMAZES )

Le groupe pétrolier espagnol Repsol a annoncé jeudi une baisse de 34% de son bénéfice sur les neuf premiers mois de l'année, à 1,18 milliard d'euros, en raison de la volatilité des marchés et la baisse des prix du pétrole.

Le groupe dirigé par Josu Jon Imaz, présent dans plus de 20 pays dans le monde, a engrangé 1,18 milliard d'euros entre janvier et septembre, contre 1,79 milliard d'euros sur la même période voilà un an, selon ses résultats communiqués au gendarme boursier espagnol (CNMV).

Son bénéfice ajusté, indicateur mesurant plus spécifiquement son rendement et pris comme référence par les investisseurs, a lui aussi chuté lourdement, de 19%, pour atteindre 2,17 milliards d'euros au 30 septembre.

La dette de Repsol a aussi augmenté, suite à la fusion au Royaume-Uni de sa filiale avec Neo Energy.

Repsol, qui revendique plus de 26.000 employés, avait déjà vu son bénéfice chuter au premier semestre, en raison là encore de la volatilité des cours, mais aussi de l'impact sur son activité de la spectaculaire panne électrique ayant touché la péninsule ibérique le 28 avril.

Les profits s'étaient élevés sur cette période-là à 603 millions d'euros, un résultat très éloigné de 1,63 milliard dégagé sur le 1er semestre 2024.