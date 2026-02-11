Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* DASSAULT SYSTÈMES DAST.PA a annoncé mercredi s'attendre en 2026 à une croissance de 3% à 5% de son chiffre d'affaires, portée par l'accélération de l'adoption de la souscription et du Cloud.

* TOTALENERGIES TTEF.PA a publié a publié mercredi des résultats en recul au titre du quatrième trimestre 2025, marqués par la baisse des prix du pétrole et du gaz, tout en confirmant son intention de procéder à des rachats d'actions compris entre 3 et 6 milliards de dollars cette année.

Le géant pétrolier a par ailleurs pris le contrôle total de la raffinerie Zeeland aux Pays-Bas, en rachetant les 45% restants détenus par le russe Lukoil LKOH.MM , ont déclaré deux sources proches du dossier à Reuters.

* EUTELSAT ETL.PA a annoncé mercredi avoir obtenu 975 millions d'euros de financement auprès de l'Agence de Crédit à l'Exportation (ACE) française pour la commande de satellites destinés à sa constellation OneWeb en orbite basse (LEO).

* GECINA GFCP.PA a annoncé mardi anticiper un résultat récurrent net (RRN) par action compris entre 6,70 et 6,75 euros en 2026, en hausse de 0,2% à 1,0% par rapport à 2025, après des résultats annuels en croissance.

* GTT GTT.PA a annoncé mardi avoir reçu au premier trimestre une commande du chantier naval Samsung Heavy Industries pour la conception des cuves de deux nouveaux éthaniers de grande capacité.

* IMERYS IMTP.PA a annoncé mercredi l'acquisition d'une participation minoritaire par l'État français, via la Banque des Territoires, au capital de son projet EMILI (Exploitation de Mica Lithinifère), qui vise à extraire et transformer le lithium du gisement de Beauvoir, dans l’Allier.

* ARCELORMITTAL MT.LU - Jefferies a relevé sa recommandation à "acheter" contre "conserver".

* BOUYGUES BOUY.PA - Exane BNP Paribas a entamé le suivi de la valeur avec une recommandation à "surperformance".

* HEINEKEN HEIN.AS - Le brasseur néerlandais a annoncé mercredi qu'il supprimerait jusqu'à 6.000 emplois dans le monde et a révisé à la baisse ses prévisions de croissance des bénéfices pour 2026 par rapport à l'année précédente.

* COMMERZBANK CBKG.DE - La banque allemande, qui se défend contre une éventuelle offre de sa rivale italienne UniCredit

CRDI.MI , a déclaré mercredi que son bénéfice net en 2026 dépasserait probablement son objectif initial de 3,2 milliards d'euros.

* SIEMENS ENERGY ENR1n.DE a annoncé mercredi que son bénéfice net avait presque triplé au cours des trois premiers mois de son exercice fiscal, l'IA estimulant la demande pour les turbines à gaz et les équipements de réseau, tandis que la perte de sa division éolienne en difficulté s'est réduite.

* LONDON STOCK EXCHANGE LSEG.L - L'investisseur activiste Elliott a acquis une participation "significative" dans le groupe LSEG, qui gère la Bourse de Londres, et collabore avec la société afin d'améliorer ses performances, rapporte mercredi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

* TKMS TKMS.DE - Le constructeur allemand de sous-marins a atteint un nouveau record de 22 milliards de dollars de commandes en attente et a revu mercredi à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026, invoquant une augmentation de la demande de navires de guerre dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes.

* RANDSTAD RAND.AS - Le groupe de recrutement a publié mercredi un bénéfice net de 90 millions d'euros pour le dernier trimestre 2025, soit un résultat inférieur aux 117 millions d'euros attendus par les analystes.

* ABN AMRO ABNd.AS - La banque néerlandaise a fait état mercredi d'une hausse de 3% en glissement annuel de son bénéfice net au quatrième trimestre, en-dessous des attentes, les charges de dépréciation et les impôts sur le revenu ayant pesé sur ses performances.

* DOUGLAS DOU1.DE - Le détaillant allemand de produits de beauté a publié mercredi un bénéfice trimestriel ajusté supérieur aux attentes, ses principaux marchés d'Europe occidentale ayant montré les premiers signes d'une reprise des ventes.

* SGS SGSN.S - Le fournisseur suisse de services de vérification et certification a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires annuel supérieur aux prévisions, la croissance organique ayant permis de compenser l'impact négatif de la vigueur du franc suisse.

* SCHINDLER SCHP.S - Le fabricant suisse d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques a déclaré mercredi qu'il prévoyait une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 1% et 5% pour 2026, en monnaie locale, anticipant une reprise des nouvelles installations sur les marchés clés qui compenserait l'impact des droits de douane et la pression en Chine.

* GERRESHEIMER GXIG.DE - Le fabricant allemand d'équipements médicaux a déclaré qu'il s'attendait à ce qu'une enquête plus approfondie sur ses pratiques comptables affecte ses résultats de 2025 et a entamé la vente de son activité d'emballage aux États-Unis, Centor, afin d'améliorer sa structure financière.

* AKER BP AKRBP.OL - La compagnie pétrolière norvégienne a annoncé mercredi une augmentation de son dividende trimestriel de 5% en 2026 malgré la baisse prévue de sa production, tandis que le bénéfice pour le quatrième trimestre 2025 a été inférieur aux prévisions.

* AHOLD DELHAIZE AD.AS - Le groupe néerlandais de supermarchés a annoncé mercredi une marge bénéficiaire d'exploitation de base supérieure aux attentes pour le quatrième trimestre, grâce à ses excellents résultats aux États-Unis.

* FINNAIR FIA1S.HE - La compagnie aérienne finlandaise a fait état mercredi d'une hausse inattendue de son bénéfice d'exploitation comparable au quatrième trimestre et a déclaré qu'elle prévoyait une augmentation de son bénéfice et envisageait d'augmenter sa capacité d'environ 5% en 2026.

