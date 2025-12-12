 Aller au contenu principal
Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
information fournie par Reuters 12/12/2025 à 08:45

(Actualisé avec Harbour Energy, Eiffage/Edenred)

*

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

*

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

*

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

*

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

*

BNP PARIBAS BNPP.PA a déclaré vendredi être entré en discussions exclusives avec le groupe Holmarcom en vue d’une éventuelle cession de sa participation de 67% au capital de sa filiale marocaine BMCI.

* EIFFAGE FOUG.PA va intégrer à compter du 22 décembre l'indice CAC 40, en remplacement d'Edenred EDEN.PA .

* ESSILORLUXOTTICA ESLX.PA a annoncé vendredi l'acquisition de Signifeye, une plateforme d’ophtalmologie belge, pour un montant non dévoilé.

* SOPRA STERIA SOPR.PA a annoncé vendredi la nomination de Rajesh Krishnamurthy au poste de directeur général à partir du 2 février 2026.

* GENERALI GASI.MI et la banque française BPCE ont annoncé jeudi avoir abandonné leur projet de fusionner leurs activités de gestion d'actifs, en l'absence de conditions nécessaires pour rendre l'opération viable.

* WENDEL MWDP.PA a annoncé vendredi que les flux générés par le métier de gestion d'actifs et les produits de cession liés à la gestion active du portefeuille d'investissement pour compte propre devraient générer plus de 7 milliards d'euros de trésorerie d'ici à la fin de l’année 2030.

* EMEIS EMEIS.PA a déclaré vendredi avoir finalisé des accords de cession avec Tertianum et deux investisseurs institutionnels immobiliers pour la cession de son activité maison de retraite en Suisse pour près de 270 millions d’euros.

* NOVO NORDISK NOVOb.CO a lancé vendredi en Inde son médicament phare contre le diabète, Ozempic.

* HARBOUR ENERGY HBR.L a annoncé vendredi avoir conclu un accord pour acquérir la quasi-totalité des filiales de Waldorf Energy Partners et Waldorf Production dans les champs pétroliers britanniques de la mer du Nord, actuellement sous administration, pour un montant de 170 millions de dollars.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3XA13Q

(Rédigé par Claude Chendjou et Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

BNP PARIBAS
78,6700 EUR Euronext Paris 0,00%
EDENRED
18,4550 EUR Euronext Paris 0,00%
EIFFAGE
121,4000 EUR Euronext Paris 0,00%
EMEIS
13,3000 EUR Euronext Paris 0,00%
ESSILORLUXOTTICA
284,9000 EUR Euronext Paris 0,00%
GENERALI
34,500 EUR MIL 0,00%
Gaz naturel
4,23 USD NYMEX 0,00%
HARBOUR ENER
201,200 GBX LSE +1,00%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
Pétrole Brent
61,57 USD Ice Europ +0,03%
Pétrole WTI
57,91 USD Ice Europ +0,05%
SOPRA STERIA
144,8000 EUR Euronext Paris 0,00%
WENDEL
77,2500 EUR Euronext Paris 0,00%
