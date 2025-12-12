Bourse: le groupe de BTP Eiffage va remplacer Edenred (Ticket Restaurant) au CAC 40

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

Le groupe de BTP Eiffage va remplacer Edenred , société qui commercialise le Ticket Restaurant, à compter du 22 décembre au sein de l'indice vedette de la Bourse de Paris, le CAC 40, a annoncé jeudi Euronext.

La capitalisation boursière d'Eiffage atteint 15 milliards d'euros, retrouvant son niveau de 2007. Celle d'Edenred a chuté ces dernières années pour tomber à 4,3 milliards d'euros.

"Cela témoigne de la reconnaissance par le marché de la solidité du groupe Eiffage et de la pertinence de sa stratégie de croissance qui s'appuient sur la diversité et la complémentarité de ses métiers, ainsi que sur un fort ancrage européen", a commenté le groupe dans un communiqué.

Eiffage a publié mi-novembre un chiffre d'affaires en hausse de 8,5% au troisième trimestre, à 6,4 milliards d'euros, et maintenu ses prévisions de résultats pour l'ensemble de l'année.

L'action Edenred a chuté depuis début novembre après la présentation de son plan stratégique et l'annonce de ses objectifs pour 2025-2028, inférieurs aux attentes des analystes en 2026.

L'annonce mi-novembre d'un changement réglementaire défavorable au Brésil, où Edenred a réalisé 9,5% de son chiffre d'affaires opérationnel mondial en 2024, a un peu plus plombé le cours de l'action. Celle-ci valait 18,46 euros à la clôture jeudi, contre plus de 30 euros il y a un an.

Pour intégrer le CAC 40, plusieurs critères sont pris en compte. Parmi eux, l'entreprise doit avoir une capitalisation boursière importante mais c'est seulement la capitalisation flottante, c'est-à-dire la part des actions réellement disponibles sur le marché pour les investisseurs, qui est retenue.

Le titre doit également être suffisamment liquide ce qui signifie qu'il doit y avoir un volume d'échanges régulier et important lors des séances boursières.

Enfin, un conseil scientifique indépendant, dont les membres demeurent anonymes, décide de procéder ou non à la modification de la composition de l'indice tous les trois mois (mars, juin, septembre et décembre).