Musk signale son intention d'introduire SpaceX en Bourse

( AFP / PATRICK T. FALLON )

Elon Musk a fait part de son intention d'introduire SpaceX en Bourse, une opération qui pourrait devenir la plus importante entrée de l'histoire sur les marchés, destinée à financer ses ambitions dans l'intelligence artificielle (IA) et la conquête de l'espace.

Dans un tweet mercredi, le multimilliardaire a qualifié d'"exact" l'article du site technologique Ars Technica détaillant ce projet, évoqué par plusieurs médias américains depuis plusieurs jours et qui serait un tournant stratégique majeur pour cette entreprise qu'il a longtemps tenu à garder privée.

Selon l'agence Bloomberg, SpaceX prépare cette introduction (IPO) pour la fin 2026, voire 2027.

L'entreprise, dont les revenus explosent grâce à sa constellation internet Starlink, viserait une valorisation colossale d'environ 1.500 milliards de dollars.

Elle ambitionnerait de lever plus de 30 milliards de dollars, un montant qui éclipserait le record mondial de 29,4 milliards de dollars établi par le géant pétrolier Saudi Aramco en 2019.

Cette ouverture du capital, longtemps écartée par Elon Musk, semble motivée par la course à l'IA et les coûts de développement de la fusée géante Starship. Clé de voûte de l'avenir de l'entreprise, Starship n'a pas pour seul but la colonisation de Mars chère au milliardaire.

Le vaisseau est indispensable à la NASA, son client majeur, qui l'a sélectionné pour faire atterrir les futurs astronautes américains sur la Lune dans le cadre du programme Artemis.

Il est également crucial pour la viabilité économique de SpaceX, étant le seul véhicule capable de déployer massivement les nouvelles générations de satellites internet Starlink, plus lourds et performants.

Les fonds levés pourraient servir à transformer cette constellation Starlink en une infrastructure de centres de données spatiaux dédiés à l'IA, domaine dans lequel Elon Musk est aussi impliqué via son entreprise xAI, créatrice du modèle Grok.

Cette infrastructure serait plus puissante, moins coûteuse et plus facile à électrifier grâce à l'énergie solaire, a assuré Elon Musk dans un message publié sur X le 7 décembre.

"La course à l'IA repose en grande partie sur l'accumulation et le déploiement de ressources plus performantes que celles de la concurrence", a expliqué à Ars Technica Abhi Tripathi, un ancien responsable de mission chez SpaceX, pour qui l'IPO fournira un "trésor de guerre" décisif à SpaceX.

La santé financière de l'entreprise appuie ces ambitions: selon Bloomberg, les revenus de SpaceX devraient atteindre environ 15 milliards de dollars en 2025, puis bondir entre 22 et 24 milliards en 2026.

Selon Elon Musk, la compagnie aérospatiale est rentable depuis plusieurs années déjà.

En attendant, SpaceX finalise une vente d'actions sur le marché secondaire valorisant la société à plus de 800 milliards de dollars. L'objectif d'une valorisation à 1.500 milliards lors de l'IPO impliquerait un quasi-doublement de la valeur de l'entreprise en moins de deux ans.