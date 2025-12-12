emeis finalise des accords de cessions pour environ 270 millions d'euros

(AOF) - emeis a finalisé des accords de cession auprès de Tertianum, un opérateur suisse du soin et de l’accompagnement de personnes âgées et deux investisseurs institutionnels immobiliers. Ces derniers vont racheter au Français des activités de maisons de retraite en Suisse ainsi que du patrimoine immobilier y afférant pour une valeur totale de 250 millions de francs suisses, soit environ 270 millions d’euros.

Cette nouvelle opération porte à près de 2,4 milliards d'euros le volume de cessions réalisées ou sécurisées depuis la moitié de l'année 2022, dépassant largement l'objectif de 1,5 milliard d'euros de ventes fixé pour la fin 2025.

Le produit de ces dernières cessions permettront de poursuivre le désendettement du groupe et viendront également renforcer la structure du bilan d'emeis.

Dans le détail, les cessions en Suisse comprennent 40 maisons de retraite et résidences séniors, représentant près de 3 600 lits, qui affichaient en 2024 un taux d'occupation de moyen supérieur à 90% et l'activité locale d'aide à domicile, pour un chiffre d'affaires global 2024 de près de 350 millions de francs suisses, environ 375 millions d'euros.

=/ Points-clés /=

- Numéro 1 européen de la prise en charge globale de la dépendance avec près de 93 500 lits et 1051 établissements, créé en 1989 ;

- Chiffre d’affaires de 5,6 Mds€, apporté à 65 % par les maisons de retraites (résidents de + 80 ans) et à 31 % par les cliniques (résidences services pour les + de 70 ans, cliniques médicales et psychiatriques) et le reste par les services et soins à domicile ;

- Revenus répartis entre la France pour 42 %, l’Europe du nord pour 29 % (dont Allemagne pour 17 %), l’Europe centrale pour 17 %, l’Europe du sud et l’Amérique latine (Brésil, Chili, Uruguay) pour 8 % ;

- Modèle de création de valeur fondé sur la sélectivité à l’international, la diminution de la détention des actifs immobiliers, le redressement de la situation financière et l’amélioration des conditions de travail débouchant sur une meilleure prise en compte des besoins des résidents ou malades ;

- Capital contrôlé à 50,4 % par 4 actionnaires agissant de concert : la Caisse des dépôts (22,48 %), la MAIF (14,87 %), la MACSF (7,43 %) et et CNP Assurances (5,58 %), Guillaume Pepy présidant le conseil de 13 administrateurs et Laurent Guillot étant directeur général.

=/ Enjeux /=

- Agilité du modèle d’affaires menée par un comité exécutif reconstruit :

- recentrage sur France, Allemagne, Pays-Bas, Suisse, Irlande, Espagne et Autriche,

- baisse des coûts : mise en place de synergies entre métiers, unification de l’infrastructure d’information et repli des investissements dans l’immobilier,

- poursuite de la restructuration financière via cessions immobilières et opérationnelles (1 5 Md€ entre mi- 2022 et fin 2025) : 2 Mds€ supplémentaires attendus, dont 1 Md€ en cours de négociation ;

- optimisation du portefeuille immobilier, de 6,2 Mds€, par prises à bail et cessions,

- innovation axée sur la digitalisation et l’optimisation des soins ;

- Feuille de route environnementale « Green building » 2030 :

- recul de 16 %, vs 2019, d’ici 2025 et de 30 % d’ici 2030 de la consommation énergétique et, pour les émissions de carbone, de 17 % puis de 30 %,

- Après les restructurations financières (augmentation de capital et apport en fonds propres), bilan encore tendu : face à 5 Mds€ de capitaux propres, dette de 4,7 Mds€ donnant ratio LTV de 19,5 %, un autofinancement libre encore négatif.

=/ Défis /=

- Redressement opérationnel en France (taux d’occupation des maisons de retraite à 85,8 % d’où une contribution de 75 % au redressement de la marge), la France et l’Europe du nord étant les pays les plus profitables ;

- Stratégie immobilière de moyen terme, ralentie par les tensions du marché immobilier : repli de la détention des murs à 25 %, vs 46 % en 2022 et création d’une foncière dédiée avec une marge de promotion de 10 % ;

- Reprise de l’activité en France, affectée par le recul des hospitalisations dans les cliniques, et poursuite du dynamisme à l’international ;

- Après une hausse de 6,2 % du chiffre d’affaires à fin juin, objectifs 2025 confirmés : hausse de 9 % des revenus (5,23 Mds€ de revenus) et de 15 à 18 % du bénéfice d’exploitation et ratio LTV ramené à moins de 50 % :;

- Absence de dividende.