Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec EssilorLuxottica, BP, DNB, Ericsson, Hapag-Lloyd et Norwegian Air Shuttle)

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* ESSILORLUXOTTICA ESLX.PA - Goldman Sachs a abaissé sa recommandation à "neutre" contre "acheter".

* ICADE ICAD.PA a annoncé lundi avoir acquis 100% de la propiété de la tour Eqho à la Défense.

* BP BP.L prévoit une baisse de sa production en amont au deuxième trimestre, conformément à ses prévisions antérieures, en partie en raison des répercussions de la crise au Moyen-Orient, a annoncé mardi le géant pétrolier.

* DNB DNB.OL - La plus grande banque norvégienne a publié mardi des résultats légèrement inférieurs aux prévisions pour le deuxième trimestre, en raison d'une baisse de ses revenus nets d'intérêts.

* ERICSSON ERICb.ST - Le groupe suédois a annoncé mardi un résultat opérationnel supérieur aux attentes pour le deuxième trimestre, porté par une augmentation des commandes de ses clients du secteur des équipements de télécommunications dans des régions hors des marchés nord-américains.

* HAPAG-LLOYD HLAG.DE - La compagnie maritime allemande a revu à la hausse lundi soir ses prévisions pour l'exercice en cours, invoquant une forte demande sur le marché et une évolution favorable des taux de fret.

* NORWEGIAN AIR SHUTTLE NAS.OL - La compagnie aérienne a fait état mardi d'une perte d'exploitation trimestrielle plus importante que prévu, en raison de la hausse des coûts du carburant et de la décision de la Cour suprême de Norvège concernant l'obligation liée au système européen d'échange de quotas d'émission (SEQE) pour 2020.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: L8N42U0P0

(Rédigé par Diana Mandia et Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)