Les Bourses européennes ouvrent en recul

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont débuté la séance en recul mardi, sur fond de hausse des prix du pétrole, en raison du conflit au Moyen-Orient, et d'attente avant la publication de données sur l'inflation américaine.

Dans les premiers échanges vers 07H05 GMT, Paris cédait 0,79%, Francfort 0,60%, Londres 0,28% et Milan 0,47%.

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