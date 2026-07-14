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Rheinmetall livre à l'Ukraine ses 1ers obus produits en Basse-Saxe
information fournie par Zonebourse 14/07/2026 à 09:45

Le groupe allemand franchit une nouvelle étape dans son soutien à l'Ukraine avec une première livraison issue de son nouveau site de production d'Unterlüß, tout en poursuivant l'expansion de ses capacités industrielles.

Rheinmetall annonce la première livraison à l'Ukraine d'obus d'artillerie produits sur son site d'Unterlüß, en Basse-Saxe, baptisé "Werk Niedersachsen". Cette première expédition comprend un faible nombre à cinq chiffres d'obus RH1412 de calibre 155 millimètres, ainsi que des charges propulsives fabriquées sur d'autres sites du groupe.

Plus de la moitié de la commande a déjà été livrée, le solde devant être expédié d'ici fin 2026. Les obus RH1412 peuvent être utilisés avec différents systèmes d'artillerie de 155 millimètres et offrent une longue portée ainsi qu'une efficacité élevée.

Rheinmetall rappelle poursuivre ses investissements pour accroître ses capacités de production et vise une production annuelle d'environ 1,5 million d'obus de 155 millimètres d'ici 2030.

Ce matin, le titre recule de 1,5% à la Bourse de Francfort.

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