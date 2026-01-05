 Aller au contenu principal
Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 05/01/2026 à 06:00

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :

* EQUINOR EQNR.OL - Le groupe énergétique norvégien a annoncé vendredi avoir déposé une plainte au civil devant un tribunal américain afin de contester une décision du département américain de l'Intérieur de suspendre son projet Empire Wind.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3Y106Z

(Rédigé par Claude Chendjou)

Valeurs associées

EQUINOR
240,400 NOK LSE Intl +1,78%
Gaz naturel
3,62 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
60,38 USD Ice Europ -0,69%
Pétrole WTI
56,89 USD Ice Europ -0,70%
