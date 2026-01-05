 Aller au contenu principal
Wall Street portée par le secteur énergétique après la capture de Maduro
information fournie par AFP 05/01/2026 à 22:37

Un écran à la Bourse de New York, le 2 janvier 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a terminé en nette hausse lundi, portée par le secteur de l'énergie qui profite de l'intention affichée par Washington d'exploiter les gigantesques réserves pétrolières du Venezuela après la capture de Nicolas Maduro.

Le Dow Jones a gagné 1,23% et a touché un nouveau sommet en clôture, à 48.977,18 points. L'indice élargi S&P 500 a avancé de 0,64% et l'indice Nasdaq a pris 0,69%.

L'intervention américaine de ce week-end au Venezuela, avec l'enlèvement du chef de l'Etat déchu Nicolas Maduro, "a été perçue de manière positive" par la place newyorkaise, résume auprès de l'AFP Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities.

"Le secteur énergétique enregistre des performances supérieures à la moyenne, les grandes compagnies pétrolières américaines étant bien placées pour tirer profit du contrôle exercé par Washington sur ce pays riche en pétrole brut", note Jose Torres, d'Interactive Brokers.

L'action du groupe Chevron, déjà présent au Venezuela, a grimpé de 5,11%. Exxon Mobil a pris de son côté 2,25% et ConocoPhillips a progressé de 2,62%.

Le spécialiste des services pour l'industrie pétrolière Halliburton a bondi, lui, de 7,85% et le raffineur Marathon Petroleum de 5,96%.

Le Venezuela dispose des plus grandes réserves de pétrole prouvées du monde, devant l'Arabie saoudite et l'Iran, mais sa production actuelle reste faible, à environ 1 million de barils par jour.

Une éventuelle réouverture des vannes pourrait mener à une baisse des prix du brut, et donc à des "prévisions d'inflation plus modérées", selon M. Torres.

"Nous entrons dans la première semaine complète d'échanges depuis longtemps" après Noël et le Nouvel An, remarque aussi auprès de l'AFP Art Hogan, de B. Riley Wealth Management.

Selon l'expert, les gains actuels du marché ne sont ainsi pas essentiellement liés au Venezuela, mais plutôt à "un regard neuf" de la part des investisseurs en ce début d'année.

Plusieurs indicateurs américains seront publiés dans les prochains jours, dont le plus attendu est le rapport sur l'emploi en décembre, qui doit paraître vendredi.

Publié lundi, l'indice ISM d'activité industrielle aux Etats-Unis pour le mois de décembre est ressorti en deçà des attentes, continuant de se contracter. Il s'agit de son plus bas niveau en 2025.

Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt américain à dix ans se détendait vers 21H20 GMT, à 4,15%, contre 4,19% à la clôture vendredi.

A la cote, les valeurs de la défense ont profité de l'opération américaine au Venezuela. Lockheed Martin a gagné 2,91%, Northrop Grumman a avancé de 4,37% et General Dynamics, de 3,59%.

Le secteur énergétique canadien, dont les ventes dépendent largement des Etats-Unis, a reculé. Canadian Natural Resources a chuté de 6,15% et Cenovus Energy a perdu 5,05%.

Le laboratoire pharmaceutique Novo Nordisk (+5,23% à 55,13 dollars) a brillé au premier jour du lancement d'une version en comprimé de son traitement anti-obésité phare Wegovy.

Le constructeur automobile américain General Motors a terminé dans le vert (+2,67% à 83,14 dollars), malgré le recul de ses ventes de près de 7% au quatrième trimestre aux États-Unis, selon des chiffres publiés lundi.

Les investisseurs ont préféré se concentrer sur les performances de l'entreprise sur l'ensemble de l'année 2025, lors de laquelle General Motors a écoulé 2,85 millions de véhicules (+5,5% sur un an).

Nasdaq

Venezuela

Valeurs associées

CDN NATURAL RES
44,280 CAD TSX -6,03%
CENOVUS ENERGY
22,890 CAD TSX -4,82%
CHEVRON
164,010 USD NYSE +5,22%
CONOCOPHILLIPS
99,220 USD NYSE +2,61%
EXXON MOBIL
125,410 USD NYSE +2,27%
GENERAL MOTORS
83,140 USD NYSE +2,69%
GENL DYNAMICS CO
355,730 USD NYSE +3,59%
MARATHON PETRO
174,980 USD NYSE +5,95%
S&P GLOBAL
532,850 USD NYSE +3,95%
