Le Premier ministre reçoit les syndicats agricoles, de nouveau mobilisés

Le Premier ministre Sébastien Lecornu le 5 janvier 2026, à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

Les tracteurs sont lancés et la mobilisation des agriculteurs reprend lundi pour faire pression sur le gouvernement dont le chef Sébastien Lecornu reçoit les syndicats afin d'écarter la menace d'un troisième hiver de colère paysanne.

Les rencontres ont débuté lundi avec les Jeunes agriculteurs (JA) à 15H, puis la Coordination rurale (CR) à 18H, avant des entretiens mardi à 17H30 avec la puissante FNSEA, suivie de la Confédération paysanne à 19H00.

Les crises sont nombreuses: épizootie de dermatose nodulaire contagieuse (DNC) qui touche les bovins; faible cours du blé et prix élevé des engrais qui plombent les céréaliers; menace d'une concurrence accrue des pays latino-américains du Mercosur; négociations ardues à venir concernant la politique agricole commune (PAC) européenne; détresse des viticulteurs...

Un vétérinaire tient un pistolet doseur de vaccin contre la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) devant des bovins dans une ferme à Riupeyrous, dans les Pyrénées-Atlantiques, le 17 décembre 2025 ( AFP / Philippe LOPEZ )

Plusieurs points de blocage ont été dénombrés par la gendarmerie lundi, notamment sur les autoroutes A75 (Le Buisson, Lozère), A64 (Carbonne, Haute-Garonne), A51 (Roissard, Isère) et sur l'A7 au niveau de l'échangeur de Chanas dans le même département.

D'autres voies d'accès à Lyon sont également perturbées. Un cortège de 30 tracteurs bloque depuis la mi-journée une voie d'accès à l'autoroute du Soleil (A7) au sud de la métropole.

"On ne bouge pas jusqu’à ce que le gouvernement réponde à nos sollicitations" concernant la dermatose ou l'accord avec le Mercosur, explique Laurence Chanove, animatrice régionale de la Coordination rurale.

La question sera de savoir si le président du syndicat appellera à sa sortie de Matignon à lancer les tracteurs vers Paris, rumeur qui s'amplifie ces derniers jours.

La FNSEA, plus puissant des syndicats qui avait lancé ses tracteurs à l'assaut de la capitale début 2024, a sonné la mobilisation nationale dimanche, ce qui pourrait donner de l'ampleur au mouvement.

- Réunion à Bruxelles -

Après des premières rencontres à Matignon et à l'Elysée en décembre, le gouvernement a promis vendredi "de nombreuses mesures" pour les agriculteurs "tout au long du mois de janvier", selon l'entourage de M. Lecornu.

La ministre de l'Agriculture Annie Genevard a annoncé lundi matin sur X que le fonds hydraulique agricole passerait à 60 millions d'euros en 2026. En 2025, 20 millions d'euros étaient destinés à 97 projets.

Dimanche, le Premier ministre s'est adressé aux agriculteurs dans une "lettre ouverte", promettant d'entrer dans une phase "plus offensive", notamment vis-à-vis de l'Union européenne.

De gauche à droite la ministre de l'Agriculture Annie Genevard, le Premier ministre Sébastien Lecornu et la ministre de la Santé Stéphanie Rist, le 5 janvier 2026, à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

M. Lecornu appelle notamment l'UE à "amplifier rapidement" ses contrôles aux frontières pour tous les produits agricoles qui "ne respecteraient pas les normes sanitaires et phytosanitaires" de l'Union imposées aux producteurs.

Sébastien Lecornu et Annie Genevard ont confirmé dimanche qu'ils suspendraient par arrêté l'importation de fruits et légumes d'Amérique du Sud contenant des résidus de fongicides et herbicides interdits en Europe - les mancozèbe, glufosinate, thiophanate-méthyl et carbendazime.

Attendu mardi au Journal officiel, l'arrêté devra toutefois obtenir un feu vert de Bruxelles, où Annie Genevard se rend mercredi pour une réunion spéciale avec ses homologues européens sur le Mercosur et la PAC.

- Promesses "insuffisantes" -

Pour l'heure, les syndicats jugent tous ces promesses "insuffisantes", la FNSEA dénonçant notamment une "absence de vision (...) mortifère" et un manque de réponses concrètes aux "problématiques de revenus des agriculteurs".

Ces dernières semaines, le syndicat, soutien de la stratégie gouvernementale contre la dermatose nodulaire, avait laissé la main à ses sections locales pour se mobiliser, menant surtout une manifestation massive à Bruxelles en décembre contre le Mercosur.

La Coordination rurale (2e syndicat, adepte des opérations coups de poing et anti-écologiste) et la Confédération paysanne (3e syndicat, classé à gauche) étaient en pointe de la contestation en France depuis décembre.

Ils réclament la vaccination généralisée du cheptel bovin (près de 16 millions de bovins) et l'arrêt de l'abattage intégral du foyer dès le premier cas de dermatose nodulaire.

La vaccination des bovins dans le Sud-Ouest devrait passer le cap décisif des 75% lundi, première condition pour prétendre ensuite à une levée des restrictions de mouvement d'animaux.

Des agriculteurs du syndicat CR47 (Coordination rurale 47) rassemblés à Agen, le 12 décembre 2025 dans le Lot-et-Garonne ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

Après une relative trêve, les syndicats avaient prévenu qu'ils relanceraient la mobilisation en janvier contre l'accord de libre-échange UE-Mercosur, qui devrait être signé le 12 janvier.

Quelques dizaines d'agriculteurs et 35 tracteurs ont installé un barrage filtrant lundi à Calais, pour vérifier les marchandises transportées. Le but: "faire prendre conscience aux citoyens qu'on nous impose des normes de production que d'autres pays ne respectent pas", explique Antoine Peenaert, responsable local de la FNSEA.