Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 06:24

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* GECINA GFCP.PA a annoncé mardi anticiper un résultat récurrent net (RRN) par action compris entre 6,70 et 6,75 euros en 2026, en hausse de 0,2% à 1,0% par rapport à 2025, après des résultats annuels en croissance.

* GTT GTT.PA a annoncé mardi avoir reçu au premier trimestre une commande du chantier naval Samsung Heavy Industries pour la conception des cuves de deux nouveaux éthaniers de grande capacité.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3Z50D9

(Rédigé par Kate Entringer, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

GECINA
79,800 EUR Euronext Paris +0,31%
GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.)
178,400 EUR Euronext Paris -0,50%
