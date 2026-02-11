Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* GECINA GFCP.PA a annoncé mardi anticiper un résultat récurrent net (RRN) par action compris entre 6,70 et 6,75 euros en 2026, en hausse de 0,2% à 1,0% par rapport à 2025, après des résultats annuels en croissance.

* GTT GTT.PA a annoncé mardi avoir reçu au premier trimestre une commande du chantier naval Samsung Heavy Industries pour la conception des cuves de deux nouveaux éthaniers de grande capacité.

(Rédigé par Kate Entringer, édité par Augustin Turpin)