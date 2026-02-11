Maladies rares: accord de licence entre les Français Biocodex et THX Pharma

Photo d'illustration ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Le laboratoire pharmaceutique familial Biocodex, notamment présent dans les probiotiques et la santé des femmes, a annoncé mardi avoir signé un accord de licences avec la biotech tricolore THX Pharma pour trois maladies rares neurologiques.

Connu notamment pour ses marques Saforelle et l'Ultra Levure, Biocodex va acquérir une licence mondiale exclusive pour développer et commercialiser un médicament expérimental de THX Pharma dans la maladie de Batten dans sa forme juvénile, selon un communiqué.

Il s'agit d'une maladie génétique très rare qui entraîne progressivement une dégradation ophtalmologique et neurologique, puis le décès à l'âge adulte jeune, pour laquelle il n'existe pas de traitement approuvé à ce jour.

Le laboratoire va obtenir également une licence exclusive pour les États-Unis et le Canada sur TX01, une formulation orale d'un médicament déjà approuvé pour traiter les maladies de Gaucher et de Niemann-Pick de type C, deux autres maladies génétiques rares, ajoutent les deux parties dans un communiqué.

"Ces maladies, d'origine génétique et fréquemment pédiatriques, entraînent des atteintes viscérales, hématologiques ou neurologiques sévères et évolutives, avec un impact majeur sur la qualité et l'espérance de vie des patients", soulignent les deux sociétés françaises.

Selon leur accord, THX Pharma (anciennement Theranexus) recevra un paiement global pouvant atteindre 173 millions d'euros, comprenant 12 millions d'euros à la signature et jusqu'à 161 millions de paiements en fonction de l'avancement des étapes de développement et de commercialisation, ainsi que des redevances sur les ventes.

Biocodex, dont le siège est à Gentilly (Val-de-Marne), réalise 35% de son chiffre d'affaires en France.