 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mattel déçoit largement les marchés au quatrième trimestre, le titre décroche
information fournie par Boursorama avec AFP 11/02/2026 à 08:23

( AFP / PATRICK T. FALLON )

( AFP / PATRICK T. FALLON )

Le géant américain du jouet Mattel a publié mardi des résultats sensiblement inférieurs aux attentes au quatrième trimestre, et dévoilé des prévisions jugées décevantes pour l'année en cours, un cocktail d'annonces qui a fait plonger le titre en Bourse.

D'octobre à décembre 2025, l'entreprise d'El Segundo (Californie) a généré un chiffre d'affaires de 1,77 milliard de dollars. C'est plus qu'à la même période l'année précédente mais moins que les 1,84 milliard projetés par les analystes, selon un consensus établi par FactSet.

Le bénéfice net s'affiche lui à 106,2 millions de dollars, en chute de 25% sur un an.

Le fabricant des poupées Barbie et des petites voitures Hot Wheels explique que des promotions plus agressives, une inflation toujours persistante et les droits de douane ont fait fondre ses marges.

Mattel pointe notamment la responsabilité d'un mois de décembre moins bon qu'attendu aux Etats-Unis, en pleine période des fêtes, généralement propice aux ventes de jouets.

Le marché a vertement sanctionné ces performances: dans les échanges électroniques postérieurs à la clôture de la Bourse de New York, le titre chutait de plus de 26%.

"L'année 2025 a été marquée par l'incertitude qui a régné sur la dynamique commerciale américaine, ce qui a affecté les habitudes de commande des détaillants pendant une grande partie de l'année", a souligné mardi Ynon Kreiz, le patron du groupe, lors d'un appel aux investisseurs.

Lors de ses précédents résultats, déjà décevants, Mattel avait assuré que les revendeurs comme les magasins ou les sites de commerce en ligne avaient décalé leurs achats en raison de l'incertitude commerciale.

Les investisseurs s'attendaient donc à voir un rattrapage lors des trois derniers mois de 2025. Mais il n'a pas été à la hauteur des attentes.

Dans le détail, les ventes de petites voitures ont bondi (+20% sur un an) et celles des poupées ont légèrement augmenté (+2%). En revanche, les ventes de jouets pour les enfants en bas âge ont à nouveau reculé (-8%).

La marque Hot Wheels continue d'être la locomotive de l'entreprise, avec à elle seule un tiers du chiffre d'affaires total, devant Barbie.

Mattel s'est dite "confiante" pour 2026, espérant faire progresser son chiffre d'affaires de 3% à 6%.

La société vise un bénéfice net par action de l'ordre de 1,18 à 1,30 dollar, soit moins qu'en 2025 (1,41 dollars). Les analystes tablaient plutôt sur un bénéfice net de l'ordre de 1,80 dollars.

Elle assure vouloir prendre plus largement le virage du numérique, avec la sortie de deux nouveaux films et la reprise en main totale du studio de jeux vidéo mobiles Mattel163, auparavant co-géré avec le chinois NetEase.

Mattel veut dédier 110 millions de dollars pour ses investissements cette année, et 40 millions pour ses campagnes de communication en ligne.

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

MATTEL
21,0990 USD NASDAQ -2,05%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'entraîneur de l'OM Roberto De Zerbi pendant un match de Ligue des champions à Bruges, le 28 janvier 2026 ( AFP / NICOLAS TUCAT )
    Ligue 1: De Zerbi s'en va, l'OM cherche toujours la stabilité
    information fournie par AFP 11.02.2026 08:41 

    L'OM espérait vivre avec Roberto De Zerbi un cycle de trois ans mais le club et le technicien italien, affaibli par plusieurs lourdes défaites, ont annoncé dans la nuit la fin de leur collaboration, qui renvoie Marseille à son instabilité quasi-structurelle. "A ... Lire la suite

  • Le groupe pharmaceutique Moderna a annoncé mardi que l'Agence des aliments et des médicaments (FDA) américaine avait refusé d'examiner une demande d'autorisation pour son premier vaccin contre la grippe basé sur la technologie de l'ARN messager (ARNm) ( AFP / JUSTIN TALLIS )
    Fin de non-recevoir de la FDA à un projet de vaccin antigrippal à base d'ARN messager
    information fournie par AFP 11.02.2026 08:40 

    Le groupe pharmaceutique Moderna a annoncé mardi que l'Agence des aliments et des médicaments (FDA) américaine avait refusé d'examiner une demande d'autorisation pour son premier vaccin contre la grippe basé sur la technologie de l'ARN messager (ARNm). Cette décision ... Lire la suite

  • Heineken a annoncé le 11 février 2026 supprimer entre 5.000 et 6.000 emplois face à ce qu'il a qualifié de "conditions de marché difficiles" ( AFP / Patrick T. Fallon )
    Le brasseur Heineken va supprimer entre 5.000 et 6.000 emplois
    information fournie par AFP 11.02.2026 08:38 

    Heineken a annoncé mercredi supprimer entre 5.000 et 6.000 emplois face à ce qu'il a qualifié de "conditions de marché difficiles". Le brasseur néerlandais a déclaré dans un communiqué qu'il allait "accélérer la productivité à grande échelle afin de réaliser des ... Lire la suite

  • PERNOD RICARD : Risque de correction sous les résistances
    PERNOD RICARD : Risque de correction sous les résistances
    information fournie par TEC 11.02.2026 08:31 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank