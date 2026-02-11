Mattel déçoit largement les marchés au quatrième trimestre, le titre décroche

( AFP / PATRICK T. FALLON )

Le géant américain du jouet Mattel a publié mardi des résultats sensiblement inférieurs aux attentes au quatrième trimestre, et dévoilé des prévisions jugées décevantes pour l'année en cours, un cocktail d'annonces qui a fait plonger le titre en Bourse.

D'octobre à décembre 2025, l'entreprise d'El Segundo (Californie) a généré un chiffre d'affaires de 1,77 milliard de dollars. C'est plus qu'à la même période l'année précédente mais moins que les 1,84 milliard projetés par les analystes, selon un consensus établi par FactSet.

Le bénéfice net s'affiche lui à 106,2 millions de dollars, en chute de 25% sur un an.

Le fabricant des poupées Barbie et des petites voitures Hot Wheels explique que des promotions plus agressives, une inflation toujours persistante et les droits de douane ont fait fondre ses marges.

Mattel pointe notamment la responsabilité d'un mois de décembre moins bon qu'attendu aux Etats-Unis, en pleine période des fêtes, généralement propice aux ventes de jouets.

Le marché a vertement sanctionné ces performances: dans les échanges électroniques postérieurs à la clôture de la Bourse de New York, le titre chutait de plus de 26%.

"L'année 2025 a été marquée par l'incertitude qui a régné sur la dynamique commerciale américaine, ce qui a affecté les habitudes de commande des détaillants pendant une grande partie de l'année", a souligné mardi Ynon Kreiz, le patron du groupe, lors d'un appel aux investisseurs.

Lors de ses précédents résultats, déjà décevants, Mattel avait assuré que les revendeurs comme les magasins ou les sites de commerce en ligne avaient décalé leurs achats en raison de l'incertitude commerciale.

Les investisseurs s'attendaient donc à voir un rattrapage lors des trois derniers mois de 2025. Mais il n'a pas été à la hauteur des attentes.

Dans le détail, les ventes de petites voitures ont bondi (+20% sur un an) et celles des poupées ont légèrement augmenté (+2%). En revanche, les ventes de jouets pour les enfants en bas âge ont à nouveau reculé (-8%).

La marque Hot Wheels continue d'être la locomotive de l'entreprise, avec à elle seule un tiers du chiffre d'affaires total, devant Barbie.

Mattel s'est dite "confiante" pour 2026, espérant faire progresser son chiffre d'affaires de 3% à 6%.

La société vise un bénéfice net par action de l'ordre de 1,18 à 1,30 dollar, soit moins qu'en 2025 (1,41 dollars). Les analystes tablaient plutôt sur un bénéfice net de l'ordre de 1,80 dollars.

Elle assure vouloir prendre plus largement le virage du numérique, avec la sortie de deux nouveaux films et la reprise en main totale du studio de jeux vidéo mobiles Mattel163, auparavant co-géré avec le chinois NetEase.

Mattel veut dédier 110 millions de dollars pour ses investissements cette année, et 40 millions pour ses campagnes de communication en ligne.