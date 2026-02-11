Lithium: l'Etat va investir 50 millions d'euros dans la mine d'Imerys dans l'Allier

Vue du site Imerys de Beauvoir (à Echassières dans l'Allier), où l'Etat français prévoit une prise de participation minoritaire via un investissement de 50 millions de la Banque des Territoires ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )

Le spécialiste des minerais Imerys a annoncé mercredi une prise de participation minoritaire de l'Etat dans son projet d'exploitation minière de lithium dans l'Allier, via un investissement de 50 millions de la Banque des Territoires.

La finalisation de cette transaction "est prévue dans les prochains mois", précise l'entreprise. L'investissement doit permettre "la finalisation de l'étude de faisabilité définitive", prévue début 2027 et requise "avant toute décision finale d'investissement" dans le futur site de production.

Imerys, qui prévoit l'entrée en fonction de cette mine en 2030, précise prévoir de "collaborer étroitement" avec l'Etat "dans le cadre de ce partenariat stratégique".

Cité dans le communiqué d'Imerys, le ministre de l'Economie Roland Lescure a dit se réjouir "de cette prise de participation qui contribue concrètement à la sécurisation des approvisionnements en minerais et métaux critiques".

"Ce projet illustre notre volonté de couvrir une partie de nos besoins au niveau national: une mine exemplaire, une mine du XXIᵉ siècle, répondant aux meilleurs standards environnementaux et sociaux, que nous souhaitons encourager partout dans le monde", a précisé Bercy à l'AFP mercredi.

Le gisement de lithium de Beauvoir dans l'Allier est présenté par Imerys comme l'un des "cinq premiers" en roche dure à l'échelle mondiale, ce qui exclut les gisements issus de saumure.

Il doit pouvoir, selon l'entreprise, "alimenter en lithium environ 700.000 véhicules électriques par an, tout en minimisant son empreinte environnementale".

Interrogé lors d'un point téléphonique avec les agences de presse, le directeur général Alessandro Dazza a indiqué être "a priori" toujours en recherche d'autres partenaires financiers pour l'exploitation, même si ce sera "à décider avec notre partenaire actuel". "On a toujours dit qu'on ne peut pas faire tout seul", a rappelé le dirigeant.

Il a précisé qu'être majoritaire dans cette exploitation n'était pour Imerys "pas une condition nécessaire". "On a l'expertise et on fait (ce genre d'activité) tous les jours dans le monde, donc nous espérons être la société qui gère le projet", a dit M. Dazza.

L'entreprise, qui publie ses résultats financiers annuels le 19 février après Bourse, avait annoncé fin octobre un plan pour réduire ses coûts et améliorer ses performances afin de redresser sa rentabilité, dans un contexte de ralentissement de l'activité constaté sur ses principaux marchés au deuxième trimestre.

Elle a réalisé en 2024 3,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires et emploie 12.400 personnes dans 40 pays.