Ford: lourde perte après le pivot sur l'électrique
information fournie par Boursorama avec AFP 11/02/2026 à 08:25

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

Le constructeur automobile américain Ford a enregistré au quatrième trimestre une lourde perte liée à un changement de stratégie dans l'électrique, mais prévoit un redressement durant l'année en cours.

L'entreprise a perdu 11,1 milliards de dollars sur la période allant d'octobre à décembre, faisant plonger dans le rouge son résultat pour l'ensemble de l'exercice (-8,2 milliards).

Ce plongeon est la conséquence directe de la décision du constructeur de réduire la voilure sur les gros véhicules tout-électrique pour se concentrer sur les motorisations hybrides et à essence.

Cette réorientation, officialisée en décembre, a occasionné des provisions et des coûts supplémentaires à hauteur de 19,5 milliards de dollars.

Ford a également souffert des effets de deux incendies qui ont frappé, en septembre et novembre, l'usine d'aluminium de son fournisseur Novelis, au nord de l'Etat de New York, a indiqué la directrice financière Sherry House, lors d'un point de presse téléphonique.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, indicateur de référence pour les investisseurs, le résultat atteint 13 cents, soit moins que les 19 cents attendus par les analystes, selon S&P Capital IQ.

L'entreprise a aussi pâti du relèvement des droits de douane par le gouvernement Trump, pour un surcoût total de deux milliards de dollars en 2025, selon Sherry House.

Ford estime que le montant devrait équivalent en 2026, avant une baisse l'année suivante.

Le chiffre d'affaires, en revanche, est supérieur aux projections, à 45,9 milliards de dollars (-5% sur un an), contre 41,8 anticipé.

En 2026, Ford table sur un résultat opérationnel hors éléments exceptionnels compris entre 8 et 10 milliards de dollars, contre 6,8 l'an dernier.

Cette amélioration devrait être rendue possible notamment par de moindres pertes sur ses voitures électriques, selon Sherry House, qui a confirmé l'objectif de 2029 pour parvenir à la rentabilité de la branche.

Ford annonce néanmoins, pour 2026, un résultat négatif de 4 à 4,5 milliards de dollars pour Ford Model e, sa division électrique, contre 4,8 l'an passé.

Le constructeur entend investir, cette année, 1,5 milliard de dollars dans sa nouvelle activité Ford Energy, dévoilée en décembre, qui va proposer une offre de batteries de stockage portables pour l'industrie hors automobile, les centres de données et les particuliers.

Résultats d'entreprise
Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

FORD MOTOR
13,590 USD NYSE -0,04%

Fermer

