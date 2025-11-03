 Aller au contenu principal
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 06:42

*

*

*

*

Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :

* GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ (GTT) GTT.PA - Le groupe d'ingénierie navale a relevé vendredi ses objectifs annuels de chiffre d'affaires et de d'Ebitda, citant la performance de l'activité principale et la contribution de Danelec.

* ORANGE ORAN.PA a déclaré vendredi avoir conclu un accord non-engageant avec Lorca pour acquérir leur participation de 50% dans MasOrange pour un prix de 4,25 milliards d'euros en numéraire.

* INTERPARFUMS IPAR.PA a annoncé vendredi soir un projet de simplification de la structure de contrôle en absorbant la société française Interparfums Holding SAS en décembre 2025.

* RYANAIR RYA.I doit publier lundi ses résultats semestriels avant l'ouverture de la Bourse.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3WC0JN

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)

