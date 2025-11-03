 Aller au contenu principal
USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 13:24

Principales valeurs à suivre
lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux
indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,02% pour le Dow
Jones  .DJI , de 0,35% pour le Standard & Poor's 500  .SPX  et
de 0,64% pour le Nasdaq  .IXIC :  
   
    * NVIDIA  NVDA.O  - Les puces les plus avancées du groupe
seront réservées aux entreprises américaines et ne seront pas
commercialisées en Chine et dans d'autres pays, a déclaré le
président américain Donald Trump. L'action prend 1,6% en
avant-Bourse.
        
  
        * IREN  IREN.O  - Le propriétaire et opérateur de
centres de données 
    a annoncé
     lundi avoir signé un contrat de services "cloud" d'environ
9,7 milliards de dollars (8,32 milliards d'euros) avec MICROSOFT
 MSFT.O , afin de fournir au géant de la technologie un accès
aux processeurs GB300 de Nvidia sur une période de cinq ans.
L'action IREN prend plus de 20% en avant-Bourse.
  
        Le fabricant de serveurs d'IA DELL  DELL.N  progresse
pour sa part de 5% après avoir annoncé qu'il fournirait à IREN
des puces GB300 de Nvidia et d'autres équipements que Microsoft
utilisera pour environ 5,8 milliards de dollars.
  
        
  
    * EXXONMOBIL  XOM.N  ne sera pas en mesure de poursuivre ses
activités dans l'Union européenne (UE) si celle-ci n'assouplit
pas de manière significative une loi sur le développement
durable, qui fait peser sur les entreprises la menace d'amendes
portant sur 5% du chiffre d'affaires mondial, a déclaré lundi
son directeur général Darren Woods.
    
    * BERKSHIRE HATHAWAY  BRKa.N  a indiqué samedi qu'elle
restait prudente vis-à-vis des marchés, laissant ses liquidités
atteindre un niveau record de 381,7 milliards de dollars malgré
une hausse de son bénéfice, dans son dernier rapport financier
avant le départ de Warren Buffett de son poste de directeur
général. L'action prend 1,4% en avant-Bourse.
        
  
        *  TESLA  TSLA.O  - Les ventes du constructeur américain
de voitures électriques ont chuté en octobre en Norvège, en
Suède et au Danemark, signe que les difficultés rencontrées par
le groupe en Europe persistent, mais la société a enregistré une
légère hausse en France pour le deuxième mois consécutif. 
  
    
    * KIMBERLY-CLARK  KMB.N  a annoncé lundi qu'elle allait
acquérir KENVUE  KVUE.N , le fabricant du Tylenol (paracétamol),
dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 48,7 milliards
de dollars. L'action Kenvue avance de 18% en avant-Bourse.
        
  
    * PFIZER  PFE.N  a intenté vendredi une action en justice
contre <METSERA MTSR.O> et NOVO NORDISK  NOVOb.CO , affirmant
que Metsera avait manqué à ses obligations au titre de l'accord
de fusion en déclarant que l'offre de 8,5 milliards de dollars
du fabricant de médicaments danois pour le développeur américain
de médicaments contre l'obésité était une offre supérieure.
        
  
        * SPIRIT AEROSYSTEMS  SPR.N  a fait état vendredi d'une
perte plus importante au troisième trimestre, alors que le
fournisseur aérospatial continue de brûler ses liquidités,
pénalisé par la hausse des coûts dans sa chaîne
d'approvisionnement. 
  
    
        * LOEWS  L.N  a annoncé lundi une hausse de son bénéfice
au troisième trimestre, grâce à la baisse des pertes liées aux
catastrophes naturelles qui a profité à sa division assurance.
  
    
        * SM ENERGY  SM.N  et CIVITAS RESSOURCES  CIVI.N  ont
annoncé lundi leur fusion dans le cadre d'une transaction
entièrement en actions évaluée à environ 12,8 milliards de
dollars, dette comprise, créant ainsi une société pétrolière et
gazière combinée occupant une position dominante dans le bassin
permien. 
  
        
  
       * SEAGATE TECHNOLOGY  STX.O , WESTERN DIGITAL  WDC.O  et
SANDISK  SNDK.O  - Les entreprises de stockage de données
progressent en avant-Bourse après la publication d'un rapport
indiquant que Samsung  005930.KS  avait reporté à mi-novembre la
fixation des prix de ses contrats DDR5.
  
        
  
        * ROKU  ROKU.O  prend 2,2% en avant-Bourse après que
Piper Sandler a relevé sa recommandation sur la valeur à
"surpondérer" contre "neutre". 
  


 (Rédigé par Mara Vîlcu et Diana Mandia, édité par Augustin
Turpin)
