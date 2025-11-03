Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,02% pour le Dow Jones .DJI , de 0,35% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,64% pour le Nasdaq .IXIC : * NVIDIA NVDA.O - Les puces les plus avancées du groupe seront réservées aux entreprises américaines et ne seront pas commercialisées en Chine et dans d'autres pays, a déclaré le président américain Donald Trump. L'action prend 1,6% en avant-Bourse. * IREN IREN.O - Le propriétaire et opérateur de centres de données a annoncé lundi avoir signé un contrat de services "cloud" d'environ 9,7 milliards de dollars (8,32 milliards d'euros) avec MICROSOFT MSFT.O , afin de fournir au géant de la technologie un accès aux processeurs GB300 de Nvidia sur une période de cinq ans. L'action IREN prend plus de 20% en avant-Bourse. Le fabricant de serveurs d'IA DELL DELL.N progresse pour sa part de 5% après avoir annoncé qu'il fournirait à IREN des puces GB300 de Nvidia et d'autres équipements que Microsoft utilisera pour environ 5,8 milliards de dollars. * EXXONMOBIL XOM.N ne sera pas en mesure de poursuivre ses activités dans l'Union européenne (UE) si celle-ci n'assouplit pas de manière significative une loi sur le développement durable, qui fait peser sur les entreprises la menace d'amendes portant sur 5% du chiffre d'affaires mondial, a déclaré lundi son directeur général Darren Woods. * BERKSHIRE HATHAWAY BRKa.N a indiqué samedi qu'elle restait prudente vis-à-vis des marchés, laissant ses liquidités atteindre un niveau record de 381,7 milliards de dollars malgré une hausse de son bénéfice, dans son dernier rapport financier avant le départ de Warren Buffett de son poste de directeur général. L'action prend 1,4% en avant-Bourse. * TESLA TSLA.O - Les ventes du constructeur américain de voitures électriques ont chuté en octobre en Norvège, en Suède et au Danemark, signe que les difficultés rencontrées par le groupe en Europe persistent, mais la société a enregistré une légère hausse en France pour le deuxième mois consécutif. * KIMBERLY-CLARK KMB.N a annoncé lundi qu'elle allait acquérir KENVUE KVUE.N , le fabricant du Tylenol (paracétamol), dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 48,7 milliards de dollars. L'action Kenvue avance de 18% en avant-Bourse. * PFIZER PFE.N a intenté vendredi une action en justice contre <METSERA MTSR.O> et NOVO NORDISK NOVOb.CO , affirmant que Metsera avait manqué à ses obligations au titre de l'accord de fusion en déclarant que l'offre de 8,5 milliards de dollars du fabricant de médicaments danois pour le développeur américain de médicaments contre l'obésité était une offre supérieure. * SPIRIT AEROSYSTEMS SPR.N a fait état vendredi d'une perte plus importante au troisième trimestre, alors que le fournisseur aérospatial continue de brûler ses liquidités, pénalisé par la hausse des coûts dans sa chaîne d'approvisionnement. * LOEWS L.N a annoncé lundi une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, grâce à la baisse des pertes liées aux catastrophes naturelles qui a profité à sa division assurance. * SM ENERGY SM.N et CIVITAS RESSOURCES CIVI.N ont annoncé lundi leur fusion dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à environ 12,8 milliards de dollars, dette comprise, créant ainsi une société pétrolière et gazière combinée occupant une position dominante dans le bassin permien. * SEAGATE TECHNOLOGY STX.O , WESTERN DIGITAL WDC.O et SANDISK SNDK.O - Les entreprises de stockage de données progressent en avant-Bourse après la publication d'un rapport indiquant que Samsung 005930.KS avait reporté à mi-novembre la fixation des prix de ses contrats DDR5. * ROKU ROKU.O prend 2,2% en avant-Bourse après que Piper Sandler a relevé sa recommandation sur la valeur à "surpondérer" contre "neutre". (Rédigé par Mara Vîlcu et Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)
USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 13:24
Valeurs associées
|716 958,795 USD
|NYSE
|0,00%
|28,830 USD
|NYSE
|0,00%
|162,050 USD
|NYSE
|0,00%
|47 562,87 Pts
|Index Ex
|0,00%
|114,360 USD
|NYSE
|0,00%
|4,12 USD
|NYMEX
|+0,19%
|60,7500 USD
|NASDAQ
|0,00%
|14,375 USD
|NYSE
|0,00%
|119,7100 USD
|NASDAQ
|0,00%
|99,545 USD
|NYSE
|0,00%
|517,8100 USD
|NASDAQ
|0,00%
|23 724,96 Pts
|Index Ex
|0,00%
|1 194,750 DKK
|LSE
|0,00%
|202,4900 USD
|NASDAQ
|0,00%
|24,650 USD
|NYSE
|0,00%
|64,73 USD
|Ice Europ
|-0,52%
|60,96 USD
|Ice Europ
|+0,15%
|106,1300 USD
|NASDAQ
|0,00%
|6 840,20 Pts
|CBOE
|0,00%
|42,3300 USD
|OTCBB
|0,00%
|199,3300 USD
|NASDAQ
|0,00%
|255,8800 USD
|NASDAQ
|0,00%
|20,890 USD
|NYSE
|0,00%
|36,685 USD
|NYSE
|0,00%
|456,5600 USD
|NASDAQ
|0,00%
|150,2100 USD
|NASDAQ
|0,00%
A lire aussi
-
A l'exception de Pyongyang, plus aucune puissance nucléaire n'a mené d'essais officiels depuis le milieu des années 90. "Ils font des essais et on n'en fait pas. Nous devons en faire". Le président américain Donald Trump a affirmé que la Russie et la Chine menaient ... Lire la suite
-
Une autre partie de la tour médiévale Torre dei Conti s'effondre pendant les opérations de sauvetage, après un premier effondrement survenu pendant des travaux de rénovation. Deux ouvriers ont été transportés à l'hôpital et un autre n'a pas été blessé. L'effondrement ... Lire la suite
-
La compagnie aérienne irlandaise Ryanair a vu son bénéfice s'envoler depuis le printemps grâce à des hausses de prix et s'attend à voir le nombre de passager progresser plus vite que prévu cette année. Le bénéfice net du transporteur, qui avait dû baisser ses tarifs ... Lire la suite
-
Le suspect de l'attaque au couteau qui a fait dix blessés samedi dans un train en Angleterre a été inculpé lundi matin pour tentatives de meurtre, et accusé également d'une agression dans le métro londonien. Cinq des dix personnes blessées samedi soir sont toujours ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer