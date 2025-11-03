Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,02% pour le Dow Jones .DJI , de 0,35% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,64% pour le Nasdaq .IXIC : * NVIDIA NVDA.O - Les puces les plus avancées du groupe seront réservées aux entreprises américaines et ne seront pas commercialisées en Chine et dans d'autres pays, a déclaré le président américain Donald Trump. L'action prend 1,6% en avant-Bourse. * IREN IREN.O - Le propriétaire et opérateur de centres de données a annoncé lundi avoir signé un contrat de services "cloud" d'environ 9,7 milliards de dollars (8,32 milliards d'euros) avec MICROSOFT MSFT.O , afin de fournir au géant de la technologie un accès aux processeurs GB300 de Nvidia sur une période de cinq ans. L'action IREN prend plus de 20% en avant-Bourse. Le fabricant de serveurs d'IA DELL DELL.N progresse pour sa part de 5% après avoir annoncé qu'il fournirait à IREN des puces GB300 de Nvidia et d'autres équipements que Microsoft utilisera pour environ 5,8 milliards de dollars. * EXXONMOBIL XOM.N ne sera pas en mesure de poursuivre ses activités dans l'Union européenne (UE) si celle-ci n'assouplit pas de manière significative une loi sur le développement durable, qui fait peser sur les entreprises la menace d'amendes portant sur 5% du chiffre d'affaires mondial, a déclaré lundi son directeur général Darren Woods. * BERKSHIRE HATHAWAY BRKa.N a indiqué samedi qu'elle restait prudente vis-à-vis des marchés, laissant ses liquidités atteindre un niveau record de 381,7 milliards de dollars malgré une hausse de son bénéfice, dans son dernier rapport financier avant le départ de Warren Buffett de son poste de directeur général. L'action prend 1,4% en avant-Bourse. * TESLA TSLA.O - Les ventes du constructeur américain de voitures électriques ont chuté en octobre en Norvège, en Suède et au Danemark, signe que les difficultés rencontrées par le groupe en Europe persistent, mais la société a enregistré une légère hausse en France pour le deuxième mois consécutif. * KIMBERLY-CLARK KMB.N a annoncé lundi qu'elle allait acquérir KENVUE KVUE.N , le fabricant du Tylenol (paracétamol), dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 48,7 milliards de dollars. L'action Kenvue avance de 18% en avant-Bourse. * PFIZER PFE.N a intenté vendredi une action en justice contre <METSERA MTSR.O> et NOVO NORDISK NOVOb.CO , affirmant que Metsera avait manqué à ses obligations au titre de l'accord de fusion en déclarant que l'offre de 8,5 milliards de dollars du fabricant de médicaments danois pour le développeur américain de médicaments contre l'obésité était une offre supérieure. * SPIRIT AEROSYSTEMS SPR.N a fait état vendredi d'une perte plus importante au troisième trimestre, alors que le fournisseur aérospatial continue de brûler ses liquidités, pénalisé par la hausse des coûts dans sa chaîne d'approvisionnement. * LOEWS L.N a annoncé lundi une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, grâce à la baisse des pertes liées aux catastrophes naturelles qui a profité à sa division assurance. * SM ENERGY SM.N et CIVITAS RESSOURCES CIVI.N ont annoncé lundi leur fusion dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à environ 12,8 milliards de dollars, dette comprise, créant ainsi une société pétrolière et gazière combinée occupant une position dominante dans le bassin permien. * SEAGATE TECHNOLOGY STX.O , WESTERN DIGITAL WDC.O et SANDISK SNDK.O - Les entreprises de stockage de données progressent en avant-Bourse après la publication d'un rapport indiquant que Samsung 005930.KS avait reporté à mi-novembre la fixation des prix de ses contrats DDR5. * ROKU ROKU.O prend 2,2% en avant-Bourse après que Piper Sandler a relevé sa recommandation sur la valeur à "surpondérer" contre "neutre". (Rédigé par Mara Vîlcu et Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)