Hélicoptères NH90 : l'européen NHI, incluant Airbus et Leonardo, va payer 305 millions d'euros à la Norvège

Le contrat prévoyant livraison de 14 hélicoptères, n'avait finalement pas été honoré entièrement pour cause de retards.

Deux hélicoptères NH90, lors d'un exercice militaire au port d'Hambourg, en septembre 2025 (illustration) ( AFP / TOBIAS SCHWARZ )

Le constructeur européen NHIndustries (NHI) a consenti à payer 305 millions d'euros à la Norvège pour régler un litige lié à l'achat, finalement annulé par Oslo en raison de retards excessifs, d'hélicoptères militaires, a annoncé lundi 3 novembre le gouvernement norvégien.

Accord à l'amiable

Mis en service en 2006, le NH90 est un hélicoptère militaire biturbine européen, nommé "Caïman" par l'armée française. En 2001, la Norvège avait commandé 14 NH90 pour équiper ses frégates et ses garde-côtes avant la fin 2008, mais elle avait résilié ce contrat en 2022, date à laquelle elle n'avait reçu que huit appareils dans leur configuration finale. Oslo avait lancé des poursuite judiciaires contre NHI, qui regroupe Airbus Helicopters, l'italien Leonardo et le néerlandais Fokker, pour lui réclamer près de 2,86 milliards d'euros en guise de remboursement et d'indemnisation.

Les deux parties ont finalement conclu un accord à l'amiable qui éteint toutes les procédures judiciaires, a annoncé le ministère norvégien de la Défense dans un communiqué. En 2023, la Norvège a commandé six hélicoptères américains de type Sea Hawk pour équiper ses garde-côtes.