France: l'activité manufacturière souffre de moindres commandes en octobre (PMI)
information fournie par Boursorama avec AFP 03/11/2025 à 13:23

L'activité du secteur manufacturier en France est restée en zone de contraction en octobre, pénalisée par un recul des nouvelles commandes dans un contexte d'incertitude politique, selon l'indice PMI publié lundi par l'agence S&P Global et la Hamburg Commercial Bank (HCOB).

( AFP / BORIS HORVAT )

L'indice PMI s'est légèrement redressé à 48,8 en octobre, contre 48,2 en septembre, demeurant toutefois sous la barre du 50,0 démarquant les zones de repli et d'expansion de l'activité.

"Les fabricants français ont enregistré "des nouvelles baisses soutenues de la production et des nouvelles commandes", ce qui les a conduits "à réduire leur activité achats ainsi que leurs stocks", ont indiqué S&P Global et la HCOB dans un communiqué.

"L’incertitude engendrée par la crise politique actuelle a continué de peser sur l'économie française en début de quatrième trimestre 2025", en dissuadant de plus en plus de clients de passer de nouvelles commandes, a commenté Jonas Feldhusen, économiste à la HCOB.

Par ailleurs, des tensions sur les chaînes d'approvisionnement ont entraîné des retards de livraisons et des arriérés de production, "le taux d'accumulation des commandes en cours ayant (...) atteint son plus haut niveau depuis mai 2022", selon le communiqué.

Pour la première fois depuis janvier, les fabricants questionnés se disent plus pessimistes pour leur activité dans les douze mois à venir.

"30% des entreprises interrogées anticipent une baisse de leur activité au cours des douze prochains mois, se disant notamment préoccupées par l’instabilité politique et la faiblesse prolongée de la demande", a indiqué l'économiste.

"A l'international, les tensions géopolitiques ont également fait chuter la demande, les répondants ayant notamment indiqué une baisse de leurs nouvelles commandes en provenance d’Asie et du Moyen-Orient", a-t-il ajouté.

Dans un environnement très concurrentiel, les quelque 400 entreprises interrogées du 9 au 24 octobre ont dit avoir baissé leurs tarifs pour encourager leurs ventes, tandis que les prix d'achat n'ont augmenté que marginalement.

