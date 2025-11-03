 Aller au contenu principal
Beyond Meat reporte la publication de ses résultats trimestriels au 11 novembre
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 13:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Beyond Meat BYND.O a annoncé lundi qu'elle retardait d'une semaine la publication de ses résultats du troisième trimestre, car elle a besoin de plus de temps pour quantifier une charge de dépréciation liée à certains de ses actifs.

La société, dont les actions ont récemment fait l'objet d'une frénésie de mèmes, publiera désormais ses résultats trimestriels le 11 novembre, au lieu du 4 novembre prévu précédemment.

Le fabricant de viande végétale a déclaré qu'il n'était "pas encore en mesure de quantifier raisonnablement le montant".

Les actions de Beyond Meat ont grimpé d'environ 240 % au cours de la semaine qui s'est achevée le 24 octobre, alimentées par une nouvelle vague d'achats parmi les commerçants de détail qui ont déclenché des frénésies d'actions mèmes à Wall Street ces dernières années.

La société avait prévu des revenus supérieurs aux attentes pour le troisième trimestre à la fin du mois d'octobre.

Beyond Meat s'est battue avec des ventes faibles car la demande pour ses galettes de viande à base de plantes a chuté au cours des quatre dernières années. L'évolution récente vers des aliments plus sains sous l'impulsion du mouvement "Make America Healthy Again", l'augmentation des médicaments amaigrissants et l' inflation persistante ont accéléré son déclin.

Malgré l'euphorie de l'action "mème", elle a perdu 56 % de sa valeur cette année. L 'action était en baisse d'environ 1 % dans les échanges avant bourse lundi.

Valeurs associées

BEYOND MEAT
1,6550 USD NASDAQ +0,30%
