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TotalEnergies: Le bénéfice net au T3 bondit de 127% sur un an
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 08:46

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Logo de la société française de pétrole et de gaz TotalEnergies à Paris

Logo de la société française de pétrole et de gaz TotalEnergies à Paris

‌TotalEnergies a fait état ​jeudi d'un résultat net en forte hausse pour le ​troisième trimestre, la guerre opposant ​les États-Unis et ⁠Israël à l'Iran ayant ‌continué d'alimenter la flambée des prix du pétrole, ​permettant ‌à la major ⁠pétrolière française de tirer parti des marges de raffinage ⁠élevées.

Le ‌résultat net ajusté part ⁠TotalEnergies s'est établi ‌à 9,1 milliards ⁠de dollars pour la période ⁠juillet-septembre, ‌contre 4 milliards un an ​plus ‌tôt, soit un bond de 127%, dépassant ​les 8,3 milliards de dollars attendus ⁠en moyenne par 12 analystes dans un consensus LSEG.

(Rédigé par Rihab Latrache et Dimitri Rhodes, édité par ​Augustin Turpin)

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