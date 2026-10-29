Baskets Adidas en vente dans une boutique à Berlin

Le fabricant allemand de ‌vêtements de sport Adidas a confirmé jeudi ses résultats déjà publiés ​pour le troisième trimestre et son relèvement d'objectif de bénéfice pour l'année, invoquant les ventes soutenues de ses gammes de course à ​pied et de football.

Dans un communiqué surprise publié la semaine dernière, l'entreprise avait revu à ​la hausse sa prévision de ⁠bénéfice opérationnel pour l'ensemble de l'année, l'estimant désormais à environ ‌100 millions d'euros, tout en affichant une hausse de 37% de ce résultat au seul troisième trimestre.

Sur la ​période, les dépenses de ‌marketing et de promotion en point de vente ⁠ont augmenté de 4% pour atteindre 833 millions d'euros, reflétant des investissements supplémentaires dans la marque autour de la Coupe du monde ⁠de la FIFA, ‌ainsi qu'une normalisation des dépenses marketing depuis le mois ⁠d'août.

La société a investi dans de nouveaux modèles alors que ‌la popularité de ses baskets Samba et Gazelle s'estompe ⁠progressivement, notamment avec le lancement de sa chaussure de ⁠course la plus ‌légère jamais conçue, l'Adizero Adios Pro Evo 3.

Le remboursement des droits ​de douane accordé à Adidas, ‌à la suite d'une décision d'un tribunal américain, s'est élevé à environ 200 millions d'euros.

Au ​cours du trimestre, le chiffre d'affaires lié aux activités de performance a progressé de 14% à taux directeur constants, ⁠porté par une croissance à deux chiffres dans les catégories course à pied, entraînement et football.

Le chiffre d'affaires net à taux directeur constants a progressé de 13% en Chine et de 12% en Amérique du nord.

(Rédigé par Linda Pasquini; version française Etienne Breban, édité ​par Benoit Van Overstraeten)