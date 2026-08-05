Face aux recours en justice, le patron de Paramount défend le rachat de Warner

Le patron de Paramount Skydance David Ellison lors d'une conférence à Los Angeles le 9 octobre 2025 ( AFP / Patrick T. Fallon )

Le patron de Paramount Skydance, David Ellison, a défendu mardi, dans une tribune publiée par le New York Times, le rachat du studio concurrent Warner Bros. Discovery, jugeant que les oppositions à l'opération étaient d'ordre politique.

Outre les studios de cinéma et les services de streaming, cette acquisition mettra sous le même toit deux des principales chaînes d'information du pays, CBS News et CNN. Cette dernière est une cible récurrente des attaques de Donald Trump.

"La vraie question est si on peut me faire confiance en tant que dirigeant de CNN. Des spéculations ont circulé sur mes vues politiques, mes loyautés et mes intentions", a-t-il regretté.

"L'opération a été approuvée par les régulateurs de 65 pays, dont les Etats-Unis et la Chine, de même que par l'Union européenne", a rappelé M. Ellison.

Elle a malgré tout suscité une levée de boucliers qui a pris une tournure judiciaire.

Le ministère américain de la Justice avait donné son feu vert à l'opération le 12 juin, sans exiger la moindre modification.

Mais douze Etats américains, dirigés par des membres du Parti démocrate, ont déposé un recours en justice pour stopper le rachat à 111 milliards de dollars, estimant qu'il aurait un impact sur la concurrence à Hollywood en mariant deux des cinq plus grands distributeurs de films.

Une juge fédérale en Californie a ordonné le 20 juillet dernier la suspension de l'opération le temps d'examiner l'affaire sur le fond, et les deux groupes ont accepté de repousser leur fusion à juin 2027.

Mardi, la juge a précisé que le procès se tiendrait le 2 mars 2027, sur 12 jours.

Le syndicat des scénaristes a de son côté lancé des poursuites, craignant une moindre concurrence et des conséquences négatives pour la profession.

Défiance envers les médias

Selon M. Ellison, l'argument de domination du marché ne tient pas: le futur groupe représenterait moins de 20% du temps que les Américains consacrent à la télévision et au streaming, et environ 13% si l'on y ajoute YouTube, compte tenu de la concurrence offerte par Disney+, Netflix, Apple TV ou Prime Video (Amazon).

"Ce ne sont pas les chiffres d'une entreprise capable de dicter ce que le public regarde ni combien les scénaristes sont payés", a appuyé David Ellison.

Ce dernier est le fils de Larry Ellison, le multimilliardaire fondateur du groupe technologique Oracle, considéré comme un proche du président américain Donald Trump.

Larry Ellison est le principal actionnaire de Paramount Skydance, via le trust familial.

S'il a assuré dans sa tribune défendre "l'indépendance" des rédactions de CBS News et de CNN, David Ellison a également estimé que les chaînes devaient "faire mieux".

"Il y a beaucoup de retard à rattraper", a-t-il insisté, citant de récents sondages montrant que la confiance des Américains dans les médias (28%) était "au niveau le plus bas jamais enregistré".

Les détracteurs du jeune patron de 43 ans s'appuient sur le bilan de sa prise de contrôle de CBS News, opérée à l'été 2025.

Quelques semaines avant la finalisation de ce rachat, Paramount avait accepté de verser 16 millions de dollars à Donald Trump pour solder une plainte concernant un entretien de l'émission phare 60 Minutes avec la candidate démocrate à la présidentielle Kamala Harris.

Le nouveau propriétaire a ensuite confié la direction de l'information à Bari Weiss, éditorialiste connue pour ses critiques de la gauche américaine, dont il a racheté le site The Free Press.

Des journalistes de CBS News ont depuis quitté la chaîne ou signé une pétition adressée à M. Ellison, lui demandant de garantir leur indépendance éditoriale.