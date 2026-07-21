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Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 21/07/2026 à 06:27

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* ARGAN ARGAN.PA a fait état lundi soir d'une hausse de 4% sur un an de ses revenus locatifs au premier semestre, la foncière française soulignant "la maîtrise de son endettement" dans un "environnement macroéconomique et géopolitique qui demeure turbulent".

* COVIVIO CVO.PA a annoncé lundi soir un résultat net récurrent en hausse de 7,3% sur un an au premier semestre, tout en confirmant ses objectifs.

* VIRBAC VIRB.PA a déclaré lundi soir une hausse de 7,2% à périmètre et change constants de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, porté par l'Europe, et a annoncé viser le haut de la fourchette de ses objectifs annuels.

* VALEO VLOF.PA - L'équipementier automobile français a annoncé lundi avoir été sélectionné par l'entreprise de technologies de défense Harmattan AI pour développer et produire un moteur électrique de drones "souverain" en France.

* MAUREL & PROM MAUP.PA et NOVARTIS NOVN.S doivent publier ses résultats avant la cloche.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N43J1EV

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

ARGAN
64,400 EUR Euronext Paris +0,63%
COVIVIO
52,850 EUR Euronext Paris +0,57%
Gaz naturel
2,86 USD NYMEX +0,07%
MAUREL & PROM
7,925 EUR Euronext Paris +1,21%
NOVARTIS
123,100 CHF Swiss EBS Stocks -1,52%
Pétrole Brent
88,60 USD Ice Europ -0,24%
Pétrole WTI
82,26 USD Ice Europ -1,06%
VALEO
12,755 EUR Euronext Paris -1,05%
VIRBAC
325,500 EUR Euronext Paris -0,15%
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