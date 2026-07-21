Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* ARGAN ARGAN.PA a fait état lundi soir d'une hausse de 4% sur un an de ses revenus locatifs au premier semestre, la foncière française soulignant "la maîtrise de son endettement" dans un "environnement macroéconomique et géopolitique qui demeure turbulent".

* COVIVIO CVO.PA a annoncé lundi soir un résultat net récurrent en hausse de 7,3% sur un an au premier semestre, tout en confirmant ses objectifs.

* VIRBAC VIRB.PA a déclaré lundi soir une hausse de 7,2% à périmètre et change constants de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, porté par l'Europe, et a annoncé viser le haut de la fourchette de ses objectifs annuels.

* VALEO VLOF.PA - L'équipementier automobile français a annoncé lundi avoir été sélectionné par l'entreprise de technologies de défense Harmattan AI pour développer et produire un moteur électrique de drones "souverain" en France.

* MAUREL & PROM MAUP.PA et NOVARTIS NOVN.S doivent publier ses résultats avant la cloche.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N43J1EV

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)