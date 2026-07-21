TotalEnergies-Décision finale d’investissement pour le projet Umm Shaif Gas Cap aux EAU

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‌TotalEnergies a annoncé mardi ​la décision finale d’investissement pour le développement du projet ​Umm Shaif Gas Cap au ​sein de la ⁠concession offshore Umm Shaif ‌et Nasr, qui permettra de produire plus de ​600 ‌millions de pieds ⁠cubes de gaz par jour d'ici 2030.

Selon un communiqué ⁠de ‌la major française, ce ⁠projet aux Émirats ‌arabes unis a ⁠le potentiel de porter à ⁠l’avenir ‌la production de gaz jusqu’à ​1,5 ‌milliard de pieds cubes par jour.

TotalEnergies détient ​une participation de 20% dans la ⁠concession offshore Umm Shaif et Nasr, aux côtés d’ADNOC (60%), CNPC (10%) et ENI (10%).

(Rédigé par Etienne Breban, édité par ​Augustin Turpin)