Cyclisme/Tour de France-Plusieurs équipes ont fait l'objet de contrôles antidopage

Tour de France
par Vincent Daheron
Plusieurs équipes ont été l'objet lundi soir de contrôles antidopage sur le Tour de France lors de la deuxième journée de repos, dont la formation Decathlon CMA CGM de Paul Seixas, a appris Reuters mardi auprès des différentes équipes.
La formation Red Bull-Bora-hansgrohe de Remco Evenepoel, deuxième du classement général, a également été soumise à un contrôle, a déclaré son directeur général Ralph Denk à la chaîne de télévision allemande ZDF.
Les équipes PicNic PostNL, Cofidis, Groupama-FDJ United, Alpecin-Premier Tech, Lotto-Intermarché, Soudal-Quick Step, TotalEnergies et Jayco-Alula ont confirmé à Reuters avoir reçu la visite des contrôleurs antidopage.
Celles-ci ont toutes précisé que les tests avaient eu lieu avant 23h, un horaire assez ordinaire, contrairement à ceux auxquels ont été soumis Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) et Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike) dans la nuit de samedi à dimanche.
Ces contrôles réalisés sur le Slovène et le Danois, respectivement à cinq et deux heures du matin, avaient suscité de nombreuses réactions dans le peloton.
Dans un communiqué publié lundi, le CPA (Cyclistes professionnels associés), le syndicat international des coureurs, a éstimé que "les contrôles nocturnes soulèvent des questions quant à leur pertinence : interrompre leur repos au coeur de la nuit pour des contrôles mérite aujourd'hui une réflexion sérieuse".
"Il est évident que cette pratique entrave la récupération des athlètes (...) et est en contradiction avec les objectifs recherchés", poursuit-il.
Le patron de l'équipe EF Education-EasyPost, Jonathan Vaughters, a défendu ces contrôles nocturnes.
"Les contrôles à 2 heures du matin sont l'un des moyens les plus efficaces pour empêcher le microdosage de peptides (EPO, hGH) et de testostérone", a-t-il écrit sur X. "Si l'UCI nous avait testés à deux heures du matin en 2001, nous aurions tous été suspendus et cela aurait évité au cyclisme 25 ans de scandales."
Jonathan Vaughters est un ancien coéquipier de l'Américain Lance Armstrong au sein de l'équipe US Postal. Il avait reconnu en 2012 s'être dopé pendant sa carrière de coureur et s'est depuis imposé comme l'un des défenseurs d'un cyclisme propre.
(Reportage de Vincent Daheron à Thonon-les-Bains)
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