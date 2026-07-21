MotoGP-Quartararo rejoindra Honda en 2027

Grand Prix du Portugal

Le ‌pilote français de MotoGP Fabio ​Quartararo, champion du monde en 2021, rejoindra l'équipe Honda à partir ​de 2027 pour deux saisons, a ​annoncé mardi le ⁠constructeur japonais.

Le Français de 27 ‌ans avait passé jusqu'ici l'intégralité de sa carrière en ​MotoGP ‌dans le giron Yamaha, qu'il ⁠a rejoint en 2019. Il y a décroché 11 victoires, ⁠32 podiums ‌et surtout le titre de ⁠champion du monde en ‌2021.

Il quittera Yamaha à ⁠la fin de la saison ⁠2026 et ‌occupe actuellement la 14e place ​au classement ‌des pilotes.

"Honda Racing Corporation (HRC) a le plaisir d’annoncer ​la signature de Fabio Quartararo pour les saisons ⁠2027 et 2028 du championnat du monde de MotoGP", a déclaré Honda dans un communiqué.

(Reportage d'Aadi Nair à Mumbai, version française ​Vincent Daheron)