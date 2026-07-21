MotoGP-Quartararo rejoindra Honda en 2027

Grand Prix du Portugal
Le pilote français de MotoGP Fabio Quartararo, champion du monde en 2021, rejoindra l'équipe Honda à partir de 2027 pour deux saisons, a annoncé mardi le constructeur japonais.
Le Français de 27 ans avait passé jusqu'ici l'intégralité de sa carrière en MotoGP dans le giron Yamaha, qu'il a rejoint en 2019. Il y a décroché 11 victoires, 32 podiums et surtout le titre de champion du monde en 2021.
Il quittera Yamaha à la fin de la saison 2026 et occupe actuellement la 14e place au classement des pilotes.
"Honda Racing Corporation (HRC) a le plaisir d’annoncer la signature de Fabio Quartararo pour les saisons 2027 et 2028 du championnat du monde de MotoGP", a déclaré Honda dans un communiqué.
(Reportage d'Aadi Nair à Mumbai, version française Vincent Daheron)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer