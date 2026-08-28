Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* VINCI SGEF.PA a annoncé jeudi que le trafic de Vinci Airports avait progressé 0,4% sur un an en juillet.

* VALEO VLOF.PA - L'agence de notation Moody's a relevé la perspective de l'équipementier automobile français de "négative" à "stable".

* GENERALI GASI.MI a déclaré jeudi que l'offre de MONTE DEI PASCHI DI SIENA BMPS.MI sur sa filiale de gestion du patrimoine BANCA GENERALI BGN.MI offrait des "opportunités de croissance", ce qui constitue le premier signe d'ouverture au projet parmi les parties concernées.

* SHELL SHEL.L - Le géant pétrolier britannique a mis fin aux négociations visant à céder sa participation dans la raffinerie allemande de Schwedt au groupe énergétique polonais Unimot UNTP.WA , a rapporté jeudi l'agence Bloomberg, citant des sources proches du dossier.

* BAYER BAYGn.DE - Une Cour d'appel américaine a rejeté jeudi le recours formé par un groupe de plaignants qui s'opposaient à la tentative du groupe allemand de régler des dizaines de milliers de plaintes liées au Roundup par le biais d'un accord de 7,25 milliards de dollars.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)