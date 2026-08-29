 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Skimming : cette fraude à la carte bancaire reste d'actualité malgré la montée d'autres arnaques
information fournie par BoursoBank 29/08/2026 à 08:00
Ajouter Boursorama à vos sources

Malgré un recul du skimming, continuez à être vigilant lors de vos transactions physiques (Visuel Adobe Stock)

Malgré un recul du skimming, continuez à être vigilant lors de vos transactions physiques (Visuel Adobe Stock)

Contrairement à de nombreuses arnaques à la carte bancaire qui surviennent sur le web, le skimming (lecture rapide ou écrémage) se déroule dans la «vraie vie» au moment où vous payez votre carburant à la pompe ou lors d'un retrait d'espèces au distributeur. Explications.

Skimming : comment fonctionne cette fraude ?

Elle suppose qu'un malfaiteur paramètre un appareil - le plus souvent un distributeur de billets (1) - pour le compromettre dès la première insertion de la carte bancaire ou saisie par l'utilisateur. La méthode utilisée pour cette ruse consiste à copier les données d'une carte bancaire (bande magnétique ou parfois puce/informations sans contact) à l'insu du titulaire, à des fins de détournement de fonds ou de clonage des informations bancaires pour réaliser des transactions ultérieures.

Le skimmer est un matériel se glissant dans la fente d'un automate tout en laissant de l'espace pour qu'une carte puisse y être glissée naturellement, selon la définition de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement (2).

En 2024, des entreprises privées de transport près de Toulouse ont été victimes de prélèvements illégaux pour des achats de carburant, à cause d'un gang très bien organisé qui pratiquait le skimming sur les pompes à essence des poids lourds. Les cartes dupliquées sur des cartes vierges étaient alors revendues à des chauffeurs étrangers pour qu'ils fassent le plein de carburant de leurs camions à moindre coût (3).

Peut-on reconnaître le dispositif de skimming installé par les malfaiteurs ?

Les fraudeurs équipent le terminal de paiement ou le distributeur de billets avec des accessoires pour récupérer directement les informations de l'utilisateur : tout d'abord, la bande magnétique et les coordonnées de la carte bancaire lors de l'insertion grâce au skimmer qui duplique les éléments du support. Ensuite, le code PIN lors de la saisie qui est récupéré grâce au faux clavier et à la petite caméra positionnée dans un faux cache à des fins frauduleuses.

Comment se prémunir contre le risque de skimming ?

L'utilisateur d'une carte bancaire doit faire preuve de précautions pour empêcher la fraude à la carte bancaire lors de ses transactions physiques, pouvant entraîner un vol de données ou un vol d'argent.

  • Ne jamais insérer sa carte bancaire dans le terminal si son aspect vous paraît anormal, voire suspect (pièces bancales, fente bizarre).
  • Toujours placer votre main au-dessus du clavier lors de la saisie du code secret de la carte bancaire.
  • Éviter les terminaux ou distributeurs isolés, avec une faible fréquentation.
  • Privilégier autant que possible les paiements sans contact ou mobiles.
  • Vérifier ses opérations sur le compte et faire opposition (idéalement en ligne) en cas de doute en signalant la transaction frauduleuse à la banque.

Quelles sont les tendances actuelles du skimming en France ?

La menace du skimming, apparue dans les années 2000, est en net recul aujourd'hui ; le renforcement de la sécurité sur la carte bancaire (puce EMV) et sur les automates a dissuadé les cybermalfaiteurs de se positionner sur des appareils physiques unitaires, avec une prise de risque plus importante.

Néanmoins, lors d'un voyage à l'étranger (hors Europe), des mesures de sécurité moindres et un parc de distributeurs vieillissant ou plus hétérogène peuvent encore exposer la carte bancaire au risque de skimming.

Le skimming a laissé place à d'autres formes d'arnaques et de manipulations telles que le phishing, le hacking, le spoofing, ou encore le vishing qui se caractérisent désormais par des tentatives d'arnaques orchestrées à distance et souvent scénarisées.

À lire aussi | Phishing, hacking, spoofing : comment s’y retrouver parmi toutes les cyber-attaques… et y faire face

En synthèse :

  • Le piège du skimming semble à ce jour contenu en France du fait d'une puce devenue difficile à copier et d'une protection accrue des systèmes de paiement et des distributeurs équipés de dispositifs anti-skimming.
  • La sécurité liée à l'utilisation de la carte bancaire reste essentielle : discrétion lors de sa manipulation, priorité au sans contact si possible et non-divulgation des données confidentielles. Chez BoursoBank, les principes de prudence et de réactivité sont regroupés notamment pour les clients dans une  rubrique dédiée à la sécurité.

À lire aussi | Fraude aux moyens de paiement : ça va mieux, mais un chiffre inquiète…

À lire aussi | Moyens de paiement : où se cache le risque de fraude ?

(1) https://www.inc-conso.fr/content/skimming-quand-votre-carte-bancaire-se-fait-cloner
(2) https://www.banque-france.fr/system/files/2024-09/OSMP-2023.pdf
(3) https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/toulouse-un-reseau-de-skimming-demantele-c-est-quoi-cette-escroquerie-sur-les-cartes-bancaires_61940022.html

Ségolène Marquier
Ségolène Marquier

Ségolène Marquier

Boursorama

rédactrice web

https://www.boursobank.com
Voir tous ses articles
Arnaques et escroqueries
1 commentaire
  • 08:15

    Merci Bourso : il ne faut jamais rien introduire dans une fente bizarre, on le savait...

Signaler le commentaire Fermer
A lire aussi
  • Le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure aux journées d'été du PS à Blois, France, le 28 août 2026 ( AFP / Alain JOCARD )
    A Blois, le patron du PS Olivier Faure sous pression
    information fournie par AFP 29.08.2026 04:19 

    Le patron des socialistes, Olivier Faure, qui doit prononcer un discours au deuxième jour des journées d'été du PS, se retrouve sous pression alors qu'une partie de ses opposants socialistes a choisi de soutenir Raphaël Glucksmann à la primaire de la gauche. Pressé ... Lire la suite

  • L'agence Fitch réévalue la note attribuée à la dette française, dans un contexte économique tendu ( AFP / ANGELA WEISS )
    Dette de la France: Fitch opte pour le statu quo
    information fournie par AFP 29.08.2026 00:07 

    L'agence Fitch Ratings a maintenu vendredi la note de la dette souveraine de la France à A+ avec une perspective toujours stable, ce qui signifie qu'elle n'envisage pas de la modifier à court ou moyen terme, malgré des estimations de déficit public plus élevées. ... Lire la suite

  • Le logo de l'usine Fibre Excellence de Tarascon dans les Bouches-du-Rhône, le 29 juillet 2026 ( AFP / Sylvain THOMAS )
    Tensions autour de la sécurisation du site Fibre Excellence de Tarascon
    information fournie par AFP 28.08.2026 20:15 

    Plusieurs dizaines de salariés de l'usine de pâte à papier Fibre Excellence à Tarascon (Bouches-du-Rhône), en liquidation judiciaire, bloquent le site de l'entreprise, réclamant d'être associés aux opérations de sécurisation du site, a-t-on appris vendredi de sources ... Lire la suite

  • Raphaël Glucksmann participe à un débat avec d'autres candidats à l'élection présidentielle, le 27 août 2026 à Paris ( AFP / Thomas SAMSON )
    A Blois, Glucksmann prend ses quartiers, Faure en embuscade
    information fournie par AFP 28.08.2026 20:03 

    Un candidat qui arrive sous les applaudissements, un premier secrétaire qui s'invite dans son point presse : la primaire de la gauche socialiste et démocratique, pour laquelle le candidat de Place publique Raphaël Glucksmann part pour l'instant favori, a été lancée ... Lire la suite

Pages les plus populaires
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur euro / franc suisse
  • Convertisseur euro / dinar
  • Convertisseur euro / dirham
L'offre BoursoBank