Skimming : cette fraude à la carte bancaire reste d'actualité malgré la montée d'autres arnaques

Malgré un recul du skimming, continuez à être vigilant lors de vos transactions physiques (Visuel Adobe Stock)

Contrairement à de nombreuses arnaques à la carte bancaire qui surviennent sur le web, le skimming (lecture rapide ou écrémage) se déroule dans la «vraie vie» au moment où vous payez votre carburant à la pompe ou lors d'un retrait d'espèces au distributeur. Explications.

Skimming : comment fonctionne cette fraude ?

Elle suppose qu'un malfaiteur paramètre un appareil - le plus souvent un distributeur de billets (1) - pour le compromettre dès la première insertion de la carte bancaire ou saisie par l'utilisateur. La méthode utilisée pour cette ruse consiste à copier les données d'une carte bancaire (bande magnétique ou parfois puce/informations sans contact) à l'insu du titulaire, à des fins de détournement de fonds ou de clonage des informations bancaires pour réaliser des transactions ultérieures.

Le skimmer est un matériel se glissant dans la fente d'un automate tout en laissant de l'espace pour qu'une carte puisse y être glissée naturellement, selon la définition de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement (2).

En 2024, des entreprises privées de transport près de Toulouse ont été victimes de prélèvements illégaux pour des achats de carburant, à cause d'un gang très bien organisé qui pratiquait le skimming sur les pompes à essence des poids lourds. Les cartes dupliquées sur des cartes vierges étaient alors revendues à des chauffeurs étrangers pour qu'ils fassent le plein de carburant de leurs camions à moindre coût (3).

Peut-on reconnaître le dispositif de skimming installé par les malfaiteurs ?

Les fraudeurs équipent le terminal de paiement ou le distributeur de billets avec des accessoires pour récupérer directement les informations de l'utilisateur : tout d'abord, la bande magnétique et les coordonnées de la carte bancaire lors de l'insertion grâce au skimmer qui duplique les éléments du support. Ensuite, le code PIN lors de la saisie qui est récupéré grâce au faux clavier et à la petite caméra positionnée dans un faux cache à des fins frauduleuses.

Comment se prémunir contre le risque de skimming ?

L'utilisateur d'une carte bancaire doit faire preuve de précautions pour empêcher la fraude à la carte bancaire lors de ses transactions physiques, pouvant entraîner un vol de données ou un vol d'argent.

Ne jamais insérer sa carte bancaire dans le terminal si son aspect vous paraît anormal, voire suspect (pièces bancales, fente bizarre).

Toujours placer votre main au-dessus du clavier lors de la saisie du code secret de la carte bancaire.

Éviter les terminaux ou distributeurs isolés, avec une faible fréquentation.

Privilégier autant que possible les paiements sans contact ou mobiles.

Vérifier ses opérations sur le compte et faire opposition (idéalement en ligne) en cas de doute en signalant la transaction frauduleuse à la banque.

Quelles sont les tendances actuelles du skimming en France ?

La menace du skimming, apparue dans les années 2000, est en net recul aujourd'hui ; le renforcement de la sécurité sur la carte bancaire (puce EMV) et sur les automates a dissuadé les cybermalfaiteurs de se positionner sur des appareils physiques unitaires, avec une prise de risque plus importante.

Néanmoins, lors d'un voyage à l'étranger (hors Europe), des mesures de sécurité moindres et un parc de distributeurs vieillissant ou plus hétérogène peuvent encore exposer la carte bancaire au risque de skimming.

Le skimming a laissé place à d'autres formes d'arnaques et de manipulations telles que le phishing, le hacking, le spoofing, ou encore le vishing qui se caractérisent désormais par des tentatives d'arnaques orchestrées à distance et souvent scénarisées.

En synthèse :

Le piège du skimming semble à ce jour contenu en France du fait d'une puce devenue difficile à copier et d'une protection accrue des systèmes de paiement et des distributeurs équipés de dispositifs anti-skimming.

La sécurité liée à l'utilisation de la carte bancaire reste essentielle : discrétion lors de sa manipulation, priorité au sans contact si possible et non-divulgation des données confidentielles. Chez BoursoBank, les principes de prudence et de réactivité sont regroupés notamment pour les clients dans une rubrique dédiée à la sécurité.

À lire aussi | Moyens de paiement : où se cache le risque de fraude ?

(1) https://www.inc-conso.fr/content/skimming-quand-votre-carte-bancaire-se-fait-cloner

(2) https://www.banque-france.fr/system/files/2024-09/OSMP-2023.pdf

(3) https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/toulouse-un-reseau-de-skimming-demantele-c-est-quoi-cette-escroquerie-sur-les-cartes-bancaires_61940022.html