Les USA annulent l'autorisation provisoire accordée à l'Iran pour vendre son pétrole

Les Etats-Unis ont révoqué l'autorisation provisoire accordée à l'Iran pour vendre son pétrole, a déclaré mardi un représentant américain, dénonçant comme "totalement inacceptables" les actions de Téhéran dans le détroit d'Ormuz et prévenant de conséquences, après que des pétroliers ont été attaqués.

Cette décision intervient quelques heures après que l'agence britannique de sécurité maritime (UKMTO) a rapporté que trois pétroliers ont été atteints ces derniers jours par des projectiles non-identifiés alors qu'ils naviguaient dans ou près du détroit d'Ormuz.

Aucun commentaire n'a été fait pour l'heure par l'Iran à propos de ces incidents.

Les attaques et la réponse de Washington font peser des doutes supplémentaires sur la fragile trêve entre les Etats-Unis et l'Iran, laissant craindre une reprise des hostilités et une impasse dans les négociations diplomatiques.

Dans le cadre du protocole d'accord signé le mois dernier, les Etats-Unis ont levé pour une durée de 60 jours les sanctions visant l'Iran, permettant à celui-ci d'exporter ses produits pétroliers.

En dépit des dernières attaques, a dit mardi le représentant américain, les négociateurs poursuivent leurs travaux de bonne foi en vue d'un accord définitif avec Téhéran.

Les exportations de pétrole sont une source cruciale de revenus pour l'Iran, notamment dans un contexte de sanctions économiques imposées depuis des années par les Etats-Unis.

Malgré les restrictions, Téhéran est parvenu à accroître ses livraisons de brut, principalement à destination de la Chine, s'offrant ainsi une bouée de survie économique.

(Steve Holland et Jarrett Renshaw, avec la contribution de Daphne Psaledakis; version française Jean Terzian)