 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les USA annulent l'autorisation provisoire accordée à l'Iran pour vendre son pétrole
information fournie par Reuters 07/07/2026 à 21:03

Les Etats-Unis ont révoqué l'autorisation provisoire accordée à l'Iran pour vendre son pétrole, a déclaré mardi un représentant américain, dénonçant comme "totalement inacceptables" les actions de Téhéran dans le détroit d'Ormuz et prévenant de conséquences, après que des pétroliers ont été attaqués.

Cette décision intervient quelques heures après que l'agence britannique de sécurité maritime (UKMTO) a rapporté que trois pétroliers ont été atteints ces derniers jours par des projectiles non-identifiés alors qu'ils naviguaient dans ou près du détroit d'Ormuz.

Aucun commentaire n'a été fait pour l'heure par l'Iran à propos de ces incidents.

Les attaques et la réponse de Washington font peser des doutes supplémentaires sur la fragile trêve entre les Etats-Unis et l'Iran, laissant craindre une reprise des hostilités et une impasse dans les négociations diplomatiques.

Dans le cadre du protocole d'accord signé le mois dernier, les Etats-Unis ont levé pour une durée de 60 jours les sanctions visant l'Iran, permettant à celui-ci d'exporter ses produits pétroliers.

En dépit des dernières attaques, a dit mardi le représentant américain, les négociateurs poursuivent leurs travaux de bonne foi en vue d'un accord définitif avec Téhéran.

Les exportations de pétrole sont une source cruciale de revenus pour l'Iran, notamment dans un contexte de sanctions économiques imposées depuis des années par les Etats-Unis.

Malgré les restrictions, Téhéran est parvenu à accroître ses livraisons de brut, principalement à destination de la Chine, s'offrant ainsi une bouée de survie économique.

(Steve Holland et Jarrett Renshaw, avec la contribution de Daphne Psaledakis; version française Jean Terzian)

Guerre en Iran
Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

Gaz naturel
3,25 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
76,14 USD Ice Europ +0,26%
Pétrole WTI
72,28 USD Ice Europ +0,10%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Top 5 IA du 07/07/2026
    Top 5 IA du 07/07/2026
    information fournie par Libertify 08.07.2026 05:00 

    Au programme ce matin : Accor, Airbus, Legrand, NVIDIA, Sanofi. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des ... Lire la suite

  • Un membre des Forces de mobilisation populaire irakiennes se tient derrière un portrait du guide suprême iranien défunt Ali Khamenei, à la veille de son cortège funère, au mausolée de l'imam Hussein à Karbala, en Irak, le 7 juillet 2026 ( AFP / AHMAD AL-RUBAYE )
    En Irak, dernière étape des funérailles de Khamenei avant l'inhumation
    information fournie par AFP 08.07.2026 04:18 

    Le cercueil de l'ayatollah iranien Ali Khamenei fait une halte en Irak mercredi, pour des processions dans les villes de Najaf et Kerbala qui abritent les sanctuaires les plus sacrés de l'islam chiite, avant l'inhumation dans son pays d'origine. L'Iran a officiellement ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump répond aux questions des journalistes à Ankara le 7 juillet 2026 ( AFP / SAUL LOEB )
    Choyé par les alliés, Trump entre en scène au sommet de l'Otan
    information fournie par AFP 08.07.2026 03:01 

    Accueilli mardi en grande pompe à Ankara, cajolé par le chef de l'Otan qui s'emploie à le convaincre du réveil des alliés européens en matière de défense, Donald Trump entre en scène mercredi à Ankara au dernier jour d'un sommet de l'Alliance sous tension. Quelle ... Lire la suite

  • Les avocats commis d'office du médecin soupçonné d'avoir tué 15 patients à l'aide d'injections létales, (de g. à d.) Klaudia Dawidowic, Ria Halbritter et Christoph Stoll, attendent le début du procès, au tribunal régional de Berlin, le 14 juillet 2025 ( AFP / Tobias Schwarz )
    Allemagne: verdict pour un médecin de soins palliatifs accusé d'avoir tué 15 patients
    information fournie par AFP 08.07.2026 02:47 

    Un tribunal de Berlin doit rendre son verdict mercredi au sujet d'un médecin allemand de soins palliatifs accusé d'avoir tué 15 patients, et suspecté d'un nombre encore bien plus élevé de meurtres dans des enquêtes toujours en cours. Ce médecin berlinois de 41 ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
76,09 +0,20%
CAC 40
8 436,24 -0,51%
EUR/USD SPOT
1,14155 +0,07%
Or
4 125,57 +0,44%
2CRSI
36,4 -7,24%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank