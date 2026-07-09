Wall Street en hausse, met de côté les incertitudes géopolitiques

Un opérateur à la Bourse de New York, le 6 juillet 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a clôturé dans le vert jeudi, profitant de la détente des prix du pétrole et des craintes inflationnistes ainsi que d'un élan favorable aux actifs technologiques.

Le Dow Jones a pris 0,27%, l'indice Nasdaq - qui regroupe les grands noms technologiques - a avancé de 1,30% et l'indice élargi S&P 500 a gagné 0,81%.

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