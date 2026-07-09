Paul Grewal, directeur juridique de Coinbase, quitte ses fonctions avec effet immédiat - publication sur X

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Hannah Lang

Paul Grewal, directeur juridique de Coinbase COIN.O , quitte ses fonctions après six ans passés au sein du géant américain des cryptomonnaies, où il a repoussé une action en justice historique intentée par l’autorité américaine de régulation des marchés financiers et joué un rôle déterminant dans la campagne menée par le secteur des cryptomonnaies à Washington pour obtenir des politiques favorables à l’industrie.

M. Grewal quittera ses fonctions avec effet immédiat; Molly Abraham, vice-présidente des affaires juridiques de Coinbase, prendra sa succession au poste de directrice juridique, a indiqué la société à Reuters. Coinbase nomme également Ryan VanGrack, actuellement vice-président des affaires juridiques, au poste de premier vice-président et directeur des affaires générales de la société, a précisé Coinbase.

M. Grewal a d’abord annoncé son départ sur X.

Le passage de M. Grewal chez Coinbase a été en partie marqué par une bataille juridique de plusieurs années avec la Securities and Exchange Commission (SEC), qui avait poursuivi Coinbase en justice en 2023 , alléguant que la société avait enfreint ses règles en facilitant les transactions de jetons cryptographiques qui, selon elle, auraient dû être enregistrés en tant que titres auprès de l’autorité de surveillance.

Les experts juridiques considéraient cette affaire comme existentielle pour Coinbase et l’ensemble du secteur des cryptomonnaies, qui cherchait depuis longtemps à échapper à la surveillance coûteuse de la SEC. L’agence, sous la présidence de Donald Trump — qui avait courtisé les cryptomonnaies pendant sa campagne électorale —, a classé l’affaire sans suite l’année dernière, ce qui a constitué une victoire majeure pour M. Grewal, Coinbase et l’ensemble du secteur.

Coinbase a été l’un des principaux défenseurs du secteur des cryptomonnaies, cherchant à obtenir des changements politiques à Washington afin de lui donner un cadre juridique solide, M. Grewal étant à l’avant-garde de ces efforts.

Plus récemment, il avait également participé aux délibérations sur un projet de loi très attendu — baptisé « Clarity Act » — visant à établir une réglementation fédérale pour les cryptomonnaies. Ce projet de loi avait été bloqué pendant des mois par un différend entre les entreprises du secteur des cryptomonnaies et les banques, mais il a finalement été adopté par une commission clé du Sénat en mai.

“Après avoir contribué à l’introduction en bourse de l’entreprise, m’être battu contre la SEC et avoir remporté la victoire, nous avoir fait déménager du Delaware au Texas, avoir œuvré pour que GENIUS et bientôt CLARITY soient adoptés, et bien plus encore… l’heure est venue pour moi de me lancer dans de nouvelles aventures”, a déclaré M. Grewal dans un message publié sur X.