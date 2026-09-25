Les transferts de pétrole de navire à navire dans le golfe d'Oman atteignent leurs limites alors que les exportations saoudiennes s'envolent

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* En septembre, les exportations saoudiennes de pétrole via le détroit d'Ormuz ont atteint 3,6 millions de barils par jour - Kpler

* Les exportations saoudiennes stimulent la demande de superpétroliers (VLCC) et les frais de transport atteignent des niveaux records

* Les transbordements de navire à navire dans le golfe d’Oman atteignent leurs limites de capacité

* Un VLCC va livrer du pétrole saoudien directement en Chine - données

* Les acheteurs recherchent d'autres points de transbordement (STS) en Inde et en Malaisie

par Florence Tan et Jeslyn Lerh

Les transbordements de navire à navire dans le golfe d’Oman pour le pétrole du Moyen-Orient provenant du détroit d’Ormuz ont atteint leurs limites après que l’Arabie saoudite a réorienté ses exportations depuis la mer Rouge, venant s’ajouter aux expéditions d’autres producteurs, ont indiqué des sources du secteur et des analystes.

L'augmentation des exportations saoudiennes ce mois-ci nécessite davantage de superpétroliers pour acheminer le brut via Ormuz et effectuer les transferts de cargaisons, ont-ils précisé. Cela a réduit la disponibilité des navires, ce qui a entraîné une hausse des coûts de transport et allongé le temps passé en mer par les cargaisons avant d'atteindre les raffineries.

La société publique Saudi Aramco 2222.SE a vendu pour un transbordement STS au large de Sohar, à Oman, plus de 60 millions de barils de brut ce mois-ci et le mois prochain, depuis que son oléoduc Est-Ouest a été attaqué le 13 septembre, interrompant les exportations de pétrole depuis le port de Yanbu, sur la mer Rouge .

Les exportations de brut saoudien via le détroit d’Ormuz étaient en passe de rebondir à 3,6 millions de barils par jour en septembre, contre environ 900 000 bpd en août, selon les données du cabinet d’analyse Kpler.

Cette augmentation de près de 3 millions de barils par jour des exportations saoudiennes via le détroit d’Ormuz nécessiterait entre 36 et 40 superpétroliers supplémentaires, a déclaré Panagiotis Krontiras, analyste chez Kpler. Chaque superpétrolier peut transporter 2 millions de barils de pétrole.

Anoop Singh, responsable de la recherche mondiale sur le transport maritime chez le courtier en matières premières Oil Brokerage, a indiqué que le nombre de VLCC supplémentaires nécessaires pour acheminer la même quantité de pétrole qu’avant le début de la guerre était passé à 40 ce mois-ci, contre 24 en août.

“Cette augmentation de 2 millions de barils par jour des flux saoudiens va générer une demande supplémentaire de 15 VLCC rien que pour les allers-retours”, a déclaré M. Singh dans une note datée du 23 septembre, ajoutant que 20 autres VLCC sont en fait bloqués en Méditerranée dans l’attente de la remise en service de Yanbu.

La hausse de la demande de pétroliers a propulsé le taux journalier d’affrètement à temps d’un VLCC transportant du pétrole du Moyen-Orient vers la Chine à un niveau record de 1,27 million de dollars lundi, selon les données de la LSEG.

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LES PÉTROLIERS FONT LA QUEUE POUR LES SERVICES STS

L’augmentation des volumes saoudiens s’ajoute à la hausse des exportations d’autres fournisseurs du Golfe, tels que l’Irak et les Émirats arabes unis, qui recourent à des services STS en dehors du détroit d’Ormuz, ce qui crée des files d’attente pour accéder à des équipements tels que les remorqueurs et à la main-d’œuvre, ont indiqué des traders et des analystes.

Avant la guerre avec l’Iran, la plupart des cargaisons de pétrole provenant des producteurs du Golfe autres que l’Iran étaient généralement chargées directement par les acheteurs.

“Les opérations STS des VLCC ont peiné à suivre le rythme”, ont déclaré les analystes de Vortexa dans une note du 21 septembre, ajoutant que les volumes STS de brut chargé sur des VLCC depuis des ports situés à l’ouest d’Ormuz se sont maintenus autour de 6 millions de barils par jour depuis fin août, soit environ trois paires de VLCC entamant des opérations STS chaque jour.

“La congestion s’aggrave près du détroit d’Ormuz en raison des longues files d’attente pour les opérations STS”, a déclaré Emma Li, analyste chez Vortexa, lors d’un entretien séparé, ajoutant qu’une opération STS nécessite près de 10 jours, contre cinq à sept jours auparavant.

Ces retards ont incité les acheteurs chinois à demander aux vendeurs des sites de transbordement alternatifs, tels que la côte ouest de l’Inde ou la Malaisie, ou à livrer directement aux raffineries, a précisé Mme Li.

Par exemple, le VLCC Gold Shine, exploité par Bahri, qui a chargé 2 millions de barils de brut saoudien à Ras Tanura en début de semaine, faisait route vers Quanzhou, dans l’est de la Chine, selon les données de Kpler et de LSEG. Sinochem et Fujian Refining, détenue en partie par Saudi Aramco, exploitent des raffineries distinctes à proximité.

Bahri, la compagnie maritime nationale saoudienne, n’a pas répondu à une demande de commentaire, tandis que Saudi Aramco a refusé de s’exprimer.

Le raffineur sud-coréen S-Oil 010950.KS , détenu majoritairement par Aramco, envoie deux superpétroliers (VLCC) pour effectuer un transbordement en mer (STS) au large de Vadinar, sur la côte ouest de l'Inde, a déclaré un trader actif sur le marché du brut du Moyen-Orient. S-Oil n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Un armateur spécialisé dans le suivi des activités dans le détroit de Malacca a indiqué qu’il y avait eu récemment davantage de transferts de cargaisons de brut au large de Linggi, plaque tournante du transbordement en Malaisie.

Un courtier maritime basé à Singapour, spécialiste du marché des pétroliers, a expliqué qu’il pouvait être plus économique pour les superpétroliers de décharger leur cargaison dans des navires plus petits, qui acheminent ensuite le pétrole vers l’Asie du Nord, plutôt que de transporter le pétrole directement à bord de grands navires.