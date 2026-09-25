Les Bourses européennes ouvrent en hausse

Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Les Bourses européennes ont ouvert dans le vert vendredi, profitant du relatif répit sur les prix du pétrole et les rendements des emprunts souverains mondiaux, après une semaine d'envolée.

Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris prenait 0,45%, Francfort 0,62%, Londres 0,52% et Milan 0,92%.

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