Lescure dénonce "un acte hostile" de la Russie après la récente prise de contrôle d'actifs d'entreprises françaises

Le ministre de l'Economie Roland Lescure, le 17 septembre 2026 à Paris ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

Le ministre de l'Economie Roland Lescure a dénoncé vendredi les récentes prises de contrôle par Moscou d'actifs d'entreprises françaises encore implantées en Russie, comme Auchan et l'ex-Leroy Merlin, en les qualifiant d'acte "hostile" envers la France.

"C'est un acte hostile contre la France, contre les entreprises françaises qui n'étaient pas dans les secteurs qui étaient concernés par les sanctions", a affirmé le ministre de l'Economie sur France 2, souhaitant que ces prises de contrôle soient "annulées".

Les autorités russes ont placé la semaine dernière sous "administration temporaire" les actifs en Russie de la filiale russe d'Auchan et de l'ex-entité de Leroy Merlin, mais aussi ceux du suisse Nestlé, en invoquant leur appartenance à des pays "inamicaux" soutenant l'Ukraine.

"Ça ne nous en empêchera en aucun cas de continuer à mettre la pression (...) sur la Russie" dans la guerre que cette dernière mène à l'Ukraine, a insisté Roland Lescure dénonçant un "chantage économique".

Dans la foulée de l'annonce russe, la semaine dernière, la France a appelé Moscou "à revenir" sur sa décision et affirmé être "en contact étroit" avec les entreprises concernées.

Au-delà de la condamnation, Roland Lescure a mentionné, comme voie de recours, les "tribunaux internationaux", tout en concédant qu'"à ce stade, évidemment, cela (pouvait) faire sourire".

Les actifs concernés, appartenant à Auchan, l'ex-Leroy Merlin et Nestlé ont été confiés à la société russe "L.E.V. Management", qui d'après le média d'investigation russe Novaïa Gazeta Europa a été fondée fin 2025 et est dirigée par Andreï Kraiouchkine, un général du ministère russe de l'Intérieur.