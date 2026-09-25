 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Lescure dénonce "un acte hostile" de la Russie après la récente prise de contrôle d'actifs d'entreprises françaises
information fournie par AFP 25/09/2026 à 09:12
Ajouter Boursorama à vos sources

Le ministre de l'Economie Roland Lescure, le 17 septembre 2026 à Paris ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

Le ministre de l'Economie Roland Lescure, le 17 septembre 2026 à Paris ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

Le ministre de l'Economie Roland Lescure a dénoncé vendredi les récentes prises de contrôle par Moscou d'actifs d'entreprises françaises encore implantées en Russie, comme Auchan et l'ex-Leroy Merlin, en les qualifiant d'acte "hostile" envers la France.

"C'est un acte hostile contre la France, contre les entreprises françaises qui n'étaient pas dans les secteurs qui étaient concernés par les sanctions", a affirmé le ministre de l'Economie sur France 2, souhaitant que ces prises de contrôle soient "annulées".

Les autorités russes ont placé la semaine dernière sous "administration temporaire" les actifs en Russie de la filiale russe d'Auchan et de l'ex-entité de Leroy Merlin, mais aussi ceux du suisse Nestlé, en invoquant leur appartenance à des pays "inamicaux" soutenant l'Ukraine.

"Ça ne nous en empêchera en aucun cas de continuer à mettre la pression (...) sur la Russie" dans la guerre que cette dernière mène à l'Ukraine, a insisté Roland Lescure dénonçant un "chantage économique".

Dans la foulée de l'annonce russe, la semaine dernière, la France a appelé Moscou "à revenir" sur sa décision et affirmé être "en contact étroit" avec les entreprises concernées.

Au-delà de la condamnation, Roland Lescure a mentionné, comme voie de recours, les "tribunaux internationaux", tout en concédant qu'"à ce stade, évidemment, cela (pouvait) faire sourire".

Les actifs concernés, appartenant à Auchan, l'ex-Leroy Merlin et Nestlé ont été confiés à la société russe "L.E.V. Management", qui d'après le média d'investigation russe Novaïa Gazeta Europa a été fondée fin 2025 et est dirigée par Andreï Kraiouchkine, un général du ministère russe de l'Intérieur.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

26 commentaires

  • 11:53

    La famille Mulliez a joué et a perdu. Maintenir leurs filiales an Russie n'était-ce pas "un acte hostile vis_à-vis de la France" ?

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank