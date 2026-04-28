Les résultats du premier trimestre de Securitas présentent un tableau mitigé selon Jefferies, le titre perd -5%

(Zonebourse.com) - Jefferies indique ce matin dans son étude que les résultats du premier trimestre présentent un tableau mitigé, avec une croissance organique faible ( 2 % hors SCIS contre 3,6 % à périmètre constant), impactée par un ralentissement des installations technologiques, un démarrage timide des activités de gardiennage et la résiliation d'un important contrat en Amérique du Nord.

Selon l'analyste, l'Europe a également subi les conséquences de la sécurité aéroportuaire et de la situation au Moyen-Orient.

"La croissance organique du 1er trimestre à 0 % (ou 2 % hors SCIS) est faible par rapport au consensus (1,4 % ou 3,6 % hors SCIC) et à Jefferies (3,7 %), avec un ralentissement séquentiel du 1er trimestre par rapport aux 4 % hors SCIS (ou 3 % publiés) du 4ème trimestre. Le chiffre d'affaires du Groupe de 36 211 millions de SEK est inférieur de 1 % au consensus (36 546 millions de SEK)" note le bureau d'analyse.

Jefferies souligne également que l'EBITA ajusté du premier trimestre est conforme aux attentes, soutenu par des marges solides (6,8 %, 40 points de base sur un an). "La génération de flux de trésorerie disponible est à nouveau robuste, grâce à la diminution des sorties de fonds saisonnières liées au besoin en fonds de roulement".

"Après une période d'amélioration significative des marges, nous anticipons un regain d'intérêt du marché pour la dynamique commerciale et la reprise de la croissance en 2026, mais ces perspectives sont décevantes à ce jour" indique le bureau d'analyse.

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