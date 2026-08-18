Les producteurs de pétrole canadiens ciblent fin 2027 pour une décision sur le projet « Pathways » de capture de carbone

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* Les partisans du programme « Pathways » tablent sur la conclusion d'accords budgétaires avec le gouvernement de l'Alberta et le gouvernement fédéral d'ici la mi-novembre

* Le plan actuel vise une réduction des émissions de 6 millions de tonnes d’ici le milieu des années 2030, puis de 10 millions d’ici 2045

* L'industrie continue de soutenir le captage du carbone malgré les craintes liées à la concurrence, selon le président de l'Oil Sands Alliance

par Amanda Stephenson

Les plus grands producteurs de pétrole du Canada prévoient de prendre une décision finale d'investissement fin 2027 concernant leur projet de capture et de stockage du carbone de 6 millions de tonnes, un élément clé du plan national visant à accroître la production pétrolière tout en maîtrisant les émissions, a déclaré à Reuters le président du groupe industriel Oil Sands Alliance. Kendall Dilling, qui dirige ce groupe représentant Canadian Natural Resources CNQ.TO , Imperial Oil IMO.TO , Suncor Energy

SU.TO , Cenovus Energy CVE.TO et ConocoPhillips Canada, a déclaré cette semaine lors d’une interview qu’il pensait que les entreprises du secteur des sables bitumineux parviendraient à des accords définitifs avec les gouvernements de l’Alberta et fédéral sur les conditions fiscales d’ici la mi-novembre, ouvrant ainsi la voie à une éventuelle décision de lancer le projet Pathways, d’une valeur de plusieurs milliards de dollars.

« Cela dépend, bien sûr, des autorisations réglementaires et de quelques autres éléments, mais je pense que la fin de l’année 2027 et le début de l’année 2028 constituent en quelque sorte cette fenêtre temporelle », a déclaré M. Dilling.

Le projet Pathways, qui consiste en un pipeline de transport de CO₂ et un centre de stockage et qui pourrait réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à la production des sables bitumineux canadiens, est un élément clé d’un accord non contraignant signé plus tôt cette année par la province de l’Alberta et le gouvernement du Canada, qui ont convenu de collaborer pour accroître la production pétrolière du pays. Le Premier ministre Mark Carney tente de venir en aide au secteur pétrolier et gazier dans le cadre d’une initiative visant à rendre l’économie canadienne plus résiliente face aux droits de douane du président américain Donald Trump , bien que le dirigeant canadien affirme rester déterminé à lutter contre le changement climatique. Il a approuvé la vision de l’Alberta concernant un nouvel oléoduc d’exportation d’une capacité d’un million de barils par jour vers la côte Pacifique, mais a précisé que son soutien dépendait de la mise en œuvre du projet Pathways.

Les entreprises exploitant les sables bitumineux, qui avaient initialement proposé le projet en 2021 mais qui hésitaient en raison de son coût de construction, ont signé en juillet un accord avec les deux gouvernements. Celui-ci définit les conditions nécessaires à la poursuite du projet Pathways, notamment des accords concernant la tarification du carbone, le soutien financier et l’octroi des autorisations. Cependant, bon nombre des changements politiques proposés n’ont pas encore été transposés dans une législation définitive.

UN PROJET REVISÉ À LA BAISSE Les écologistes ont vivement critiqué l’Oil Sands Alliance pour avoir revu à la baisse les ambitions du projet, qui visait initialement une réduction des émissions de 22 millions de tonnes d’ici 2030. M. Dilling a toutefois déclaré que ce sur quoi l’industrie et le gouvernement se sont mis d’accord — 6 millions de tonnes d’ici le milieu des années 2030, avec 10 millions de tonnes supplémentaires d’ici 2045 — constituait un compromis plus approprié et plus équilibré.

« La proposition antérieure était une ampleur et un calendrier incroyablement ambitieux qui auraient été, je pense, très difficiles à gérer et à maîtriser en termes de coûts », a-t-il déclaré.

Plus tôt cette année, certains dirigeants du secteur pétrolier et gazier ont publiquement critiqué le fait de lier l’autorisation d’un nouvel oléoduc au projet Pathways. Jon McKenzie, directeur général de Cenovus, a déclaré en juin que Pathways pourrait coûter jusqu’à 30 milliards de dollars canadiens, ce qui rendrait les producteurs canadiens, déjà soumis à une taxe fédérale sur le carbone, non compétitifs.

Si la compétitivité est une préoccupation, a précisé M. Dilling, il n’est pas vrai que le secteur se soit détourné du projet de capture du carbone.

« Aujourd’hui, l’attention mondiale portée à la question climatique s’est certes atténuée, mais je pense qu’en tant qu’industrie, nous adoptons une vision à long terme », a-t-il déclaré. « Ainsi, si dans dix ans, le débat sur les émissions par baril redevient vraiment important à l’échelle mondiale, nous ne serons pas pris au dépourvu. Nous avons pris les devants. »