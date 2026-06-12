Les plateformes de cryptomonnaies surfent sur l'engouement pour SpaceX grâce à des produits dérivés pré-introduction en bourse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Répétition sans modification du texte) par Elizabeth Howcroft

Avant l'introduction en bourse de SpaceX, les plateformes d'échange de cryptomonnaies offrent aux traders la possibilité de faire des paris risqués sur le cours futur de l'action de la société.

Des milliards de dollars ont afflué vers des instruments appelés "contrats à terme perpétuels pré-IPO", qui n'ont aucun lien direct avec les actions sous-jacentes mais dont le prix est fixé en référence à la dernière valorisation pré-IPO publiée par SpaceX.

Ces types de produits dérivés, appelés "perps", sont déjà utilisés pour parier sur les fluctuations des cours des cryptomonnaies. Ils sont renouvelables à l'infini et permettent aux investisseurs d'emprunter afin de réaliser des paris plus importants.

La popularité des nouveaux perps pré-IPO – qui se négocient sur des bourses telles que Binance, Coinbase et Hyperliquid – a intensifié le conflit entre le secteur des cryptomonnaies et Wall Street à l’approche d’une vague d’introductions en bourse phares qui devrait également inclure les géants de l’IA Anthropic et OpenAI .

L'annonce selon laquelle les régulateurs américains approuveraient les contrats perpétuels pariant sur les cryptomonnaies a suffi à faire chuter les actions d'Intercontinental Exchange ICE.N , la société mère de la Bourse de New York, en début de semaine, les investisseurs estimant qu'il s'agissait d'une menace concurrentielle à long terme pour les bourses traditionnelles.

La vente massive s’est poursuivie lors de la séance suivante, en partie en raison de la crainte des investisseurs que ces contrats ne soient étendus aux actions.

DES VOLUMES "AFFOLANTS"

Les marchés mondiaux se préparent à l'introduction en bourse de SpaceX, la société d'Elon Musk, qui vise à lever un montant record de 75 milliards de dollars pour financer son expansion, alors que l'homme le plus riche du monde poursuit ses ambitions à long terme, notamment la colonisation de Mars et la construction de centres de données dans l'espace.

Selon le fournisseur de données Talos, qui a inclus huit bourses dans ses chiffres, le volume de transactions s'est élevé à environ 3,2 milliards de dollars et l'intérêt ouvert à 390 millions de dollars sur les contrats à terme perpétuels pré-IPO de SpaceX entre le 17 mai et mercredi.

Binance a déclaré que ses **perps** pré-IPO SpaceX avaient enregistré un volume de transactions de 2,1 milliards de dollars en 18 jours, mais a refusé de ventiler ces chiffres par région.

"Cela s'adresse manifestement à un public natif et favorable aux cryptomonnaies, qui cherche à réaliser des paris à fort effet de levier sur des mouvements de marché spécifiques", a déclaré Philippe Noeltner, avocat chez A&O Shearman, qualifiant ces volumes de "stupéfiants".

Les contrats à terme perpétuels sur cryptomonnaies offrent souvent des niveaux de levier élevés — pouvant atteindre 100 pour 1 — bien que, pour les contrats pré-IPO récemment lancés, le levier soit généralement plafonné à 3x ou 5x, ont indiqué les analystes.

Les bourses de cryptomonnaies tirent généralement leurs revenus de ces produits en jouant le rôle de teneurs de marché et en facturant des frais aux acheteurs.

"L'HYPER-JOUERISATION DE TOUT"

Les partisans affirment que les **perps** pré-IPO — qui ne sont généralement pas accessibles aux investisseurs américains — constituent un outil de découverte des prix et aident davantage de personnes à accéder aux gains du marché boursier américain. Mais les détracteurs estiment qu'ils sont risqués car ils présentent une faible liquidité, une forte volatilité et, contrairement aux actions tokenisées , ne sont indexés sur aucun actif sous-jacent. Une fois l'action cotée, le prix de l'instrument est ajusté pour refléter le cours de l'action, bien que les modalités varient d'une bourse à l'autre. Le prix des **perps** pré-IPO de SpaceX est passé de plus de 200 dollars à environ 160 dollars en moins d’un mois, selon les données de Kaiko. Le prix de l’action SpaceX devrait s’établir à 135 dollars.

"Ce **perp** pré-IPO n'est en réalité ancré à rien d'autre qu'à la spéculation", a déclaré Laurens Fraussen, analyste chez Kaiko.

"Le phénomène pré-IPO, tout comme les marchés de prédiction, est un bon exemple de la direction que prend le monde... c'est comme si tout devenait un immense pari."

La Fédération mondiale des bourses (WFE), un organisme sectoriel représentant les places boursières, a déclaré que les acheteurs pourraient penser qu’ils acquièrent un actif bénéficiant des garde-fous des produits cotés, et qu’il était difficile de savoir avec certitude dans quelle mesure la formation des prix serait solide.

"Ce sont des principes fondamentaux et nous aborderons cette question dans le cadre de notre dialogue avec les régulateurs", a déclaré un porte-parole de la WFE à Reuters par e-mail.

LA FRÉNÉSIE SPACEX À LA RENCONTRE DES CRYPTOMONNAIES

L'introduction en bourse de SpaceX et les cryptomonnaies sont toutes deux des "histoires passionnantes", a déclaré Alex Edman, professeur à la London Business School qui mène des recherches sur la psychologie des investisseurs, tout en avertissant que les gens devraient s'assurer de bien comprendre ce qu'ils achètent.

"Dans le cas de SpaceX, les investisseurs ont peut-être fait quelques recherches et conclu que l’exploration spatiale est l’avenir. Avec les cryptomonnaies, ils s’informent peut-être sur les cas d’utilisation potentiels. Mais ni l’un ni l’autre ne vous indiquent la valeur réelle de l’actif."

On sait peu de choses sur qui ou quoi est à l’origine des volumes de **perps** pré-IPO. Coinbase et Binance ont refusé de commenter le nombre d’utilisateurs ayant acheté des **perps** pré-IPO de SpaceX, et le fournisseur de données Talos a déclaré qu’il n’était pas possible de le déterminer à partir des données publiques. "Il est également très difficile de savoir qui est actif sur ces marchés, qu’il s’agisse d’un trader particulier misant 10 £ ou d’une salle des marchés d’un hedge fund prenant une position", a déclaré M. Noeltner, d’A&O Shearman.

"Il vaut mieux ne pas supposer qu'il s'agit uniquement de traders particuliers."