Les mineurs d'argent plongent, les prix des métaux chutant en raison de la vigueur du dollar

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Mises à jour)
7 janvier - ** Les actions des mineurs d'argent chutent, suivant la baisse des prix du métal blanc GOL/
** L'argent au comptant XAG= chute de 4,8% à 77,25 dollars l'once
** Les prix chutent alors que les investisseurs enregistrent des profits et que le dollar se renforce avant les données clés sur l'emploi américain attendues cette semaine
** Hecla Mining HL.N en baisse de 10,5% et Coeur Mining
CDE.N en baisse de 6,3%
** Mineurs canadiens: Endeavour Silver EDR.TO en baisse de 9,3 %; Silvercorp Metals SVM.TO en baisse de 6,6 %
** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust ETF SLV.P en baisse de 5,2%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer