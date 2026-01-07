information fournie par Reuters • 07/01/2026 à 15:41

Les mineurs d'argent plongent, les prix des métaux chutant en raison de la vigueur du dollar

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

7 janvier - ** Les actions des mineurs d'argent chutent, suivant la baisse des prix du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= chute de 4,8% à 77,25 dollars l'once

** Les prix chutent alors que les investisseurs enregistrent des profits et que le dollar se renforce avant les données clés sur l'emploi américain attendues cette semaine

** Hecla Mining HL.N en baisse de 10,5% et Coeur Mining

CDE.N en baisse de 6,3%

** Mineurs canadiens: Endeavour Silver EDR.TO en baisse de 9,3 %; Silvercorp Metals SVM.TO en baisse de 6,6 %

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust ETF SLV.P en baisse de 5,2%