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Les membres de l'UAW votent pour élire les dirigeants du syndicat
information fournie par Reuters 07/10/2026 à 12:03

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Kalea Hall

Le dépouillement des bulletins de vote est en cours dans le cadre de l'élection à la présidence du syndicat United Auto Workers (UAW), où le président sortant Shawn Fain brigue un nouveau mandat de quatre ans.

Fain , qui est devenu l’une des figures les plus emblématiques du mouvement syndical après avoir mené des grèves contre Ford Motor F.N , General Motors GM.N et Stellantis

STLAM.MI en 2023, fait face à plusieurs adversaires. Les membres du syndicat élisent également trois vice-présidents, un secrétaire-trésorier et des directeurs régionaux.

Un contrôleur fédéral nommé en 2021 pour superviser les activités syndicales à la suite d’un scandale de corruption procède actuellement au dépouillement des votes.

* Le bureau du contrôleur fédéral a commencé à compter les votes syndicaux mardi.

* M. Fain brigue un deuxième mandat de quatre ans à la tête de ce syndicat qui compte 400 000 membres.

* Parmi les adversaires de Fain figure Rich Boyer, un vice-président du syndicat qui s’est heurté à Fain.

* Le contrôleur fédéral, l’avocat new-yorkais Neil Barofsky, a accusé M. Fain d’avoir exercé des représailles contre d’autres dirigeants de l’UAW et d’un manque de transparence.

* Fain est le premier président élu par les adhérents du syndicat, après que ceux-ci se sont prononcés en 2021 en faveur d’un mode d’élection directe plutôt que d’un système de délégués.

* Un second tour sera organisé pour les scrutins où aucun candidat n’aura obtenu la majorité des voix.

* Cette élection sera probablement suivie de près par les dirigeants de GM, Ford et Stellantis, qui ont accepté de signer des accords historiques à la suite des grèves menées par Fain.

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