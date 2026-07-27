Wall Street ouvre en hausse, dopée par la détente du pétrole

Des opérateurs à la Bourse de New York, le 23 juillet 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a ouvert en hausse lundi, aidée par la chute des prix du pétrole avec l'accalmie au Moyen-Orient, au début d'une semaine marquée par de nombreux résultats d'entreprises et par la réunion de la Fed.

Dans les premiers échanges, le Dow Jones prenait 0,89%, l'indice Nasdaq gagnait 1,05% et l'indice élargi S&P 500 avançait de 0,75%.

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