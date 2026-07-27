Tesla obtient gain de cause pour relancer une action en justice au Royaume-Uni concernant une licence de brevets 5G

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la réponse aux paragraphes 8 et 9)

Tesla, la société d'Elon Musk, a obtenu lundi gain de cause dans sa demande visant à relancer une action en justice intentée à Londres contre la société technologique américaine InterDigital et une plateforme de licences de brevets, afin d'obtenir une licence de brevet avant le lancement par le constructeur automobile de véhicules 5G en Grande-Bretagne.

Tesla avait poursuivi InterDigital et Avanci – qui octroie des licences de brevets provenant de plusieurs titulaires, principalement à des fins automobiles – devant la Haute Cour de Londres en 2023.

L’entreprise souhaitait que le tribunal détermine les conditions de licence « équitables, raisonnables et non discriminatoires » (FRAND) permettant à Tesla d’utiliser les brevets détenus par des titulaires, dont InterDigital, et concédés sous licence par Avanci.

InterDigital et Avanci ont demandé au tribunal de rejeter la demande de Tesla visant à obtenir une décision sur les conditions FRAND d’une licence, et la Haute Cour s’est prononcée en leur faveur en 2024, bien que la demande de Tesla visant à faire annuler trois des brevets d’InterDigital puisse se poursuivre.

Tesla a fait appel sans succès de cette décision devant la Cour d’appel avant de la contester devant la Cour suprême du Royaume-Uni, avec le soutien d’intervenants tels que le groupe de lobbying technologique CCIA et la Motion Picture Association.

La Cour suprême s’est prononcée en faveur de Tesla, estimant que les titulaires de brevets ne sont pas déliés de leur obligation de concéder des licences selon des conditions FRAND du simple fait de leur adhésion à un pool ou à une plateforme de brevets.

L'affaire devrait désormais être renvoyée devant la Haute Cour.

Laurie Fitzgerald, présidente d’Avanci Vehicle, a déclaré dans un communiqué: “Nous exprimons respectueusement notre désaccord avec la décision d’aujourd’hui et continuons de penser que les arguments de Tesla sont sans fondement.”

Tesla et InterDigital n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.