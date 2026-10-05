Les marchés brésiliens devraient rebondir alors que Bolsonaro est en tête au premier tour des élections

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(Mises à jour: hausse de 16 % de l'ETF de Francfort au paragraphe 5; ajout d'une mention sur la remontée des titres de dette au paragraphe 6; lien vers le sondage Reuters au paragraphe 12)

* Flavio Bolsonaro défie les sondages et prend la tête au premier tour des élections brésiliennes

* Les analystes s'attendent à une remontée des actions, des obligations et de la devise à l'ouverture des marchés brésiliens

* L'ETF brésilien coté à l'étranger bondit de plus de 16 %, les ADR s'envolent

par Oliver Griffin, Luciana Magalhaes et Marcela Ayres

Les marchés brésiliens devraient connaître une remontée lundi après que le sénateur de droite Flavio Bolsonaro a dépassé les prévisions des sondages privés et pris la tête du premier tour de l'élection présidentielle de dimanche, ont déclaré des analystes à Reuters.

Bolsonaro et son principal rival, le président Luiz Inacio Lula da Silva, étaient les favoris parmi les 12 candidats en lice, dans une campagne dominée par les préoccupations liées au coût de la vie, à la corruption et à la criminalité.

Le fils de l’ancien président Jair Bolsonaro, qui purge une peine de 27 ans de prison pour avoir fomenté un coup d’État après avoir perdu les élections de 2022, a remporté 47 % des suffrages exprimés, dépassant les prévisions des sondages, et affrontera Lula, qui a obtenu environ 45 % des voix, lors d’un second tour prévu ce mois-ci.

Les sondages prévoyaient que Lula mènerait le premier tour avec une avance d’environ trois points de pourcentage.

Alors que les marchés brésiliens étaient encore fermés, les échanges à l’étranger laissaient présager un démarrage en force à leur ouverture. L’ETF MSCI Brazil , coté à Francfort, a bondi de plus de 16 %, tandis que les actions de sociétés brésiliennes cotées à l’étranger, notamment celles d’Itau Unibanco et de Petrobras, ont enregistré des hausses.

La dette internationale du Brésil s’est également redressée, alors que les marchés obligataires dans leur ensemble restaient nerveux. L’obligation 2056 a gagné 1,4 cent par dollar pour s’établir à 93,5 cents, selon les données de Tradeweb.

"Nous nous attendons à une forte remontée de l’ensemble des actifs brésiliens", a déclaré Thierry Larose, gestionnaire de portefeuille chez Vontobel.

Bolsonaro s’est présenté aux investisseurs comme une version "plus modérée" de son père, avec un programme favorable au marché comprenant un resserrement des dépenses publiques, des privatisations et une baisse des impôts.

"Il reste à voir si Flavio Bolsonaro se révélera finalement plus responsable sur le plan budgétaire que ne le serait Lula lors d’un quatrième mandat présidentiel. Toutefois, les marchés sont susceptibles de lui accorder le bénéfice du doute", a déclaré Larose.

"LES MARCHÉS VEULENT DU CHANGEMENT"

Les analystes s’attendent également à un raffermissement du real, qui s’échange actuellement autour de 5,22 pour un dollar. La Société Générale prévoit qu’il se raffermira jusqu’à 5,10 d’ici fin 2026, avec la possibilité de passer sous la barre des 5,00 au premier semestre 2027. BRL=

Un sondage Reuters publié vendredi a révélé que le real pourrait s’apprécier de 4,6 %, pour atteindre 5,00, au lendemain du scrutin si Bolsonaro remportait le premier tour.

"Le marché veut du changement, il veut des réformes, il ne veut pas d’un déficit public élevé; avec le gouvernement actuel, tout cela va perdurer", a déclaré à Reuters Pedro Galdi, analyste en investissements chez AGF Investments.

Il y a quatre ans, la devise brésilienne s’était appréciée de plus de 4 % face au dollar et l’indice boursier de référence Bovespa .BVSP avait bondi de 5,5 % au lendemain du premier tour, lorsque le président de l’époque, Jair Bolsonaro, avait obtenu un score meilleur que prévu face à Lula.

Une évolution similaire pourrait se produire lundi, a déclaré Ivo Chermont, économiste en chef chez Quantitas.

"Les investisseurs se réveilleront lundi face à un rebond très vigoureux sur l’ensemble des classes d’actifs", a déclaré Chermont. "On peut probablement s’attendre à une baisse du dollar de l’ordre de 2 % à 4 %, à une hausse des actions de 4 % à 6 % environ, et à un resserrement significatif des taux d’intérêt tant nominaux que réels."

Les bons résultats de Bolsonaro devraient renforcer la confiance des marchés à court terme, a déclaré Bryan Harris, associé gérant chez Sabio.

"Le marché attendra de Bolsonaro des signaux clairs indiquant qu’il est déterminé à s’attaquer aux problèmes du pays", a déclaré Harris.

Jair Bolsonaro a ensuite été battu par Lula au second tour et a été condamné pour avoir tenté de mener un coup d’État visant à renverser le résultat du scrutin.

AVERTISSEMENTS CONCERNANT DES INGÉRENCES

Les alliés de Lula ont averti avant le scrutin de dimanche que l’administration Trump pourrait refuser de reconnaître une victoire de Lula, invoquant le blocage d’une mission d’observateurs américains.

Trump n’a pas officiellement soutenu de candidat, mais il a reçu Flavio Bolsonaro à la Maison Blanche et l’a félicité publiquement.

D'autres avaient mis en garde contre des ingérences extérieures. Reuters a rapporté la semaine dernière que les services de renseignement brésiliens avaient informé des responsables français et allemands d'ingérences présumées des États-Unis et de la Russie avant l'élection, allégations que Washington a rejetées.