Les marchés brésiliens attendus en hausse après la percée de Flávio Bolsonaro

par Oliver Griffin, Luciana Magalhaes et Marcela Ayres

Les marchés brésiliens devraient rebondir lundi après la performance surprise de Flávio Bolsonaro au premier tour de la présidentielle dimanche, selon des analystes interrogés par Reuters. Le sénateur de droite a recueilli 47% des voix, contre environ 45% pour le président sortant Lula, que les sondages donnaient en tête avec trois points d’avance.

Les deux hommes s’affronteront au second tour le 25 octobre, après une campagne dominée par le coût de la vie, la corruption et la criminalité. Flávio Bolsonaro est le fils de l’ancien président Jair Bolsonaro, condamné à 27 ans de prison pour tentative de coup d’État après sa défaite en 2022.

Alors que les marchés brésiliens étaient encore fermés, les échanges à l’étranger laissaient présager un démarrage en force à leur ouverture. L’ETF MSCI Brazil, coté à Francfort, a bondi de plus de 14%, tandis que les actions des entreprises brésiliennes cotées à l’étranger, notamment celles d’Itau Unibanco et de Petrobras, affichaient des hausses.

"Nous nous attendons à un fort rebond de l’ensemble des actifs brésiliens", a déclaré Thierry Larose, gestionnaire de portefeuille chez Vontobel.

Flávio Bolsonaro s’est présenté aux investisseurs comme une version "plus modérée" de son père, avec un programme favorable au marché comprenant un freinage des dépenses publiques, des privatisations et une baisse des impôts.

"Il reste à voir si Flávio Bolsonaro se révélera finalement plus responsable sur le plan budgétaire que ne le serait Lula lors d’un quatrième mandat présidentiel. Toutefois, les marchés sont susceptibles de lui accorder le bénéfice du doute", observe Thierry Larose.

"LES MARCHÉS VEULENT DU CHANGEMENT"

Les analystes s’attendent également à un raffermissement du real, qui s’échange actuellement autour de 5,22 pour un dollar. La Société Générale prévoit qu’il se raffermira à 5,10 d’ici fin 2026, avec une marge de manœuvre pour passer sous la barre des 5,00 au premier semestre 2027. BRL=

"Le marché veut du changement, il veut des réformes, il ne veut pas d’un déficit public élevé ; avec le gouvernement actuel, tout cela va perdurer", a déclaré à Reuters Pedro Galdi, analyste en investissements chez AGF Investments.

Il y a quatre ans, la monnaie brésilienne s’était appréciée de plus de 4% face au dollar et l’indice boursier de référence Bovespa .BVSP avait bondi de 5,5% au lendemain du premier tour des élections, où le président de l’époque, Jair Bolsonaro, avait obtenu un score meilleur que prévu face à Lula.

Une évolution similaire pourrait se produire lundi, a déclaré Ivo Chermont, économiste en chef chez Quantitas.

"Les investisseurs se réveilleront lundi face à un rebond très vigoureux sur l’ensemble des classes d’actifs", a déclaré Ivo Chermont. "On peut probablement s’attendre à une baisse du dollar comprise entre 2% et 4%, à une hausse des actions de l’ordre de 4% à 6%, et à un resserrement significatif des taux d’intérêt tant nominaux que réels."

Les bons résultats de Flávio Bolsonaro devraient renforcer la confiance des marchés à court terme, a déclaré Bryan Harris, associé gérant chez Sabio.

"Le marché attendra de Bolsonaro des signaux clairs indiquant qu’il est déterminé à s’attaquer aux problèmes du pays", a déclaré Bryan Harris.

AVERTISSEMENTS CONCERNANT UNE INGÉRENCE

Les alliés de Lula ont averti avant le scrutin de dimanche que l’administration Trump pourrait refuser de reconnaître une victoire de Lula, invoquant le blocage d’une mission d’observateurs américains.

Donald Trump n’a pas officiellement soutenu de candidat, mais il a reçu Flávio Bolsonaro à la Maison blanche et l’a félicité publiquement.

D'autres avaient mis en garde contre des ingérences extérieures. Reuters a rapporté la semaine dernière que les services de renseignement brésiliens avaient informé des responsables français et allemands d'ingérences présumées des États-Unis et de la Russie avant l'élection, allégations que Washington a rejetées.

(Reportage de Oliver Griffin et Luciana Magalhaes à Sao Paulo et Marcela Ayres à Brasilia, avec la participation de Libby George à Londres; Rédigé par Oliver Griffin et Karin Strohecker; Version française Matthieu Huchet)