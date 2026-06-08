Les marchés boursiers rebondissent, tandis que le pétrole réduit ses gains alors que l'Iran et Israël laissent entrevoir une accalmie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices de Wall Street rebondissent après la chute de vendredi

* Plus tôt, le KOSPI a plongé de 8 % et le Nikkei a chuté de 3,9 % alors que la reprise liée à l'IA s'essoufflait

* Le pétrole en hausse en raison des tensions au Moyen-Orient, mais en recul par rapport à ses plus hauts

* L'évolution des anticipations concernant les taux de la Fed continue de rendre les investisseurs nerveux

(Mise à jour des cours à l'ouverture des marchés américains) par Sinéad Carew et Samuel Indyk

L'indice mondial des actions MSCI a récupéré une partie de ses pertes antérieures grâce au rebond du secteur technologique, tandis que les contrats à terme sur le pétrole ont réduit leurs gains lundi, l'Iran et Israël ayant déclaré avoir cessé leurs attaques mutuelles après un appel du président américain Donald Trump.

Le dollar s'est affaibli, bien que l'incertitude persiste, Téhéran ayant déclaré qu'il reprendrait ses frappes contre le pétrole si Israël continuait à frapper le Hezbollah, soutenu par l'Iran, au Liban. Israël avait frappé une usine pétrochimique dans le sud-ouest de l'Iran et le Corps des gardiens de la révolution islamique iranien a déclaré avoir riposté par une frappe visant une usine israélienne similaire dans la ville de Haïfa.

Sur les marchés de l'énergie, les contrats à terme sur le brut américain CLc1 ont progressé de 1,42 % à 91,83 dollars le baril après avoir dépassé les 95 dollars le baril plus tôt dans la journée , tandis que le Brent LCOc1 s'établissait à 94,78 dollars le baril, en hausse de 1,82 % sur la journée, après avoir dépassé les 98 dollars le baril plus tôt .

Les indices de Wall Street ont rebondi, les investisseurs étant à la recherche de bonnes affaires après la vague de ventes de vendredi ,lorsque le secteur technologique, poids lourd du marché, a pesé sur l'ensemble du marché. Ce secteur a subi sa plus forte baisse quotidienne depuis avril 2025 après qu'un rapport sur l'emploi très positif pour le mois de mai a alimenté les craintes que la Réserve fédérale américaine ne soit contrainte de relever ses taux d'intérêt.

« Les investisseurs en prise de bénéfices ont fait leur travail vendredi », a déclaré Bruce Zaro, directeur général de Granite Wealth Management à Plymouth, dans le Massachusetts. « De nouveaux acheteurs sont arrivés et ont estimé que la réaction avait été excessive. »

Outre leurs inquiétudes concernant la géopolitique et les taux d’intérêt, M. Zaro a indiqué que les investisseurs se préparaient également à l’introduction en bourse très attendue de SpaceX SPCX.O cette semaine et réagissaient aux modifications apportées à la composition du S&P 500. L’indice intègre désormais Marvell Technology MRVL.O , ce qui contribue à dynamiser le secteur des puces électroniques , qui avait fortement chuté vendredi.

L'indice technologique S&P 500 a progressé de 2,3 % lundi après avoir chuté de 5,8 % vendredi.

À Wall Street, à 10 h 53 (heure de l'Est) (14 h 53 GMT), le Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 153,76 points, soit 0,30 %, à 51 020,54, le S&P 500 .SPX a gagné 71,63 points, soit 0,97 %, à 7 455,37 et le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 414,23 points, soit 1,61 %, à 26 123,66.

L'indice MSCI, qui mesure l'évolution des actions à l'échelle mondiale .MIWD00000PUS , a gagné 0,70 point, soit 0,06 %, à 1 106,50, tandis que l'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a reculé de 0,06 %.

La baisse des marchés boursiers a été particulièrement marquée en Asie, le KOSPI sud-coréen .KS11 , fortement orienté vers les puces électroniques et meilleur marché mondial cette année, menant la chute avec un recul de 8,3 %, ce qui place l'indice de référence à plus de 16 % en dessous de son record historique atteint la semaine dernière. Le Nikkei japonais .N225 a chuté de près de 4 %, les valeurs vedettes de la chaîne d'approvisionnement des puces informatiques enregistrant les baisses les plus importantes, tandis que l'indice de référence taïwanais .TWII a plongé de 3,5 %. Sur le marché des devises , le dollar a reculé par rapport à son plus haut niveau en près de deux mois, l'arrêt des attaques entre l'Iran et Israël ayant réduit la demande de valeurs refuges.

L'indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l'euro, a reculé de 0,12 % à 99,96, tandis que l'euro EUR= s'est apprécié de 0,16 % à 1,1538 $.

Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est affaibli de 0,12 % à 160,09.

Du côté des cryptomonnaies, le bitcoin BTC= a gagné 3,27 % à 63 891,25 $. La semaine dernière, il a enregistré sa plus forte baisse hebdomadaire depuis l'effondrement de la crypto-bourse FTX fin 2022, chutant d'environ 16 %. Du côté des obligations d'État, les rendements des bons du Trésor américain ont affiché une évolution mitigée , les rendements à deux ans reculant après avoir atteint vendredi leur plus haut niveau en 15 mois, suite àla publicationd'un rapport sur l'emploi en mai meilleur que prévu .

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans de référence

US10YT=RR a augmenté de 1,6 point de base pour atteindre 4,552 %, contre 4,536 % vendredi soir, tandis que le rendement des obligations à 30 ans US30YT=RR a augmenté de 2 points de base pour atteindre 5,019 %.

Le rendement des bons du Trésor à 2 ans ( US2YT=RR ), qui évolue généralement au rythme des anticipations de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a reculé de 0,2 point de base à 4,16 %, contre 4,162 % vendredi en fin de séance.

Du côté des métaux précieux, l'or s'est stabilisé, les espoirs d'un éventuel cessez-le-feu entre Israël et l'Iran l'ayant aidé à rebondir après avoir atteint ses plus bas de la séance, mais les inquiétudes concernant une hausse des taux de la Fed ont limité la hausse.

L' XAU= de l'or au comptant a finalement légèrement progressé à 4 331,38 dollars l'once.