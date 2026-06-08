La Bourse de Paris finit en petite baisse sur une note prudente

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Eric PIERMONT )

La Bourse de Paris a terminé en léger recul lundi, les investisseurs digérant des nouvelles contradictoires venant du Moyen-Orient et une reprise des valeurs liées à l'intelligence artificielle.

Le CAC 40 a cédé 0,23% à 8.199,29 points. Vendredi, l'indice vedette parisien avait perdu 0,32%, à 8.218,24 points.

"Les marchés ont commencé la semaine sur la défensive", commente Daniela Hathorn, analyste pour Capital.com.

"La pression initiale provenait d'une nouvelle augmentation du risque géopolitique", explique Patrick Munnelly, de Tickmill Group, avec des échanges de frappes directes entre Israël et l'Iran pour la première fois depuis la trêve du 8 avril, qui avaient fait grimper les prix du pétrole.

Le soulagement s'est avéré de courte durée. L'armée israélienne a poursuivi lundi ses frappes dans le sud du Liban, visant notamment une voiture à Tyr selon un média d'Etat, Téhéran menaçant plus tôt de représailles contre Israël en cas de nouvelles frappes sur le Liban, y compris le sud.

De quoi garder les places européennes sous pression, plus sensibles aux prix de l'énergie.

En parallèle, la séance a été marquée par un rebond des valeurs liées à l'intelligence artificielle et aux semi-conducteurs après les ventes massives de la semaine passée.

Ainsi, STMicroelectronics a grimpé de 4,01% à 65,34 euros et Soitec de 6,68% à 156,45 euros.

L'industrie paye le coût de l'énergie

"Les industriels souffrent un peu sur la séance du jour", souligne Thierry Claudé, gérant chez Kiplink, encaissant une "nouvelle hausse du coût de l'énergie".

Saint-Gobain signe un recul de 0,75% à 74,50 euros et ArcelorMittal a perdu 0,81% à 58,74 euros. Alstom (-1,75% à 16,85 euros) et Airbus (-1,12% à 176,96 euros) s'inscrivent aussi en baisse.

A contrario, le gérant note un "regain haussier sur le luxe" lundi.

Hermès a progressé de 2,09% à 17,80 euros, L'Oréal a gagné 0,79% à 378,45 euros et LVMH a pris 0,71% à 482,45 euros.

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